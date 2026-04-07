Na dnu jezera otkriveno nevjerojatno blago: Ležalo je na dnu gotovo dva tisućljeća

Ronioci su na dnu švicarskog jezera pronašli blago koje možda ne izgleda kao škrinja puna zlata iz dječjih maštarija, ali za povjesničare ima jednaku vrijednost.

Na dnu jezera Neuchâtel otkrili su ostatke rimske trgovačke brodice koja je ondje ležala puna dva tisućljeća, tiho čekajući veliko otkriće.

Olupina je skrivala mačeve gladius, amfore s maslinovim uljem, keramiku i alat u tako dobrom stanju da bi ronioci gotovo mogli otvoriti drevni webshop. Otkriće, na kojem su surađivali Kantonalni arheološki ured Neuchâtel (OARC), Zaklada Octopus i Arheološka služba kantona Fribourg, iznenadilo je i iskusne stručnjake.

''Bogatstvo i raznolikost ove zbirke predmeta u izvrsnom stanju očuvanosti čine ovo otkriće iznimnim“, izjavili su arheolozi o nalazu koji datiraju između 20. i 50. godine nove ere.

Osim bogate zbirke, ronioce je iznenadio i način na koji su vrijedni predmeti bili posloženi u brodu. Nije bilo razbacanih stvari ni neurednih gomila – sve je bilo uredno složeno, kao da je netko upravo pospremio robu u skladište. Nekoliko stotina posuda iz središnje Švicarske, španjolske amfore za ulje, kotači kola i alati pokazuju da su Rimljani logistiku imali bolje organiziranu nego mnoge moderne tvrtke. A dva mača gladius sugeriraju da trgovina tada nije bila posve siguran posao.

Vrijedne artefakte sada čeka konzervacija, nakon čega će biti izloženi u muzeju Laténium u Hauteriveu u Švicarskoj. Arheolozi se nadaju da će im ovo blago otkriti više o trgovačkim rutama i proizvodnji robe, ali možda i o ljudima koji su prije tisuća godina plovili švicarskim jezerima.

