Otkrivena snimka stara 75 godina: Najstarija kitova pjesma promijenit će sve što znamo o oceanu

Zagonetna pjesma kita, otkrivena na desetljećima staroj audio-opremi, mogla bi otvoriti novo razumijevanje načina na koji ovi golemi morski sisavci komuniciraju, tvrde istraživači koji kažu da je riječ o najstarijoj dosad poznatoj takvoj snimci.

Riječ je o pjesmi grbavog kita, morskog diva omiljenog među promatračima kitova zbog njegove mirne naravi i spektakularnih skokova iz mora.

Snimku su u ožujku 1949. na Bermudima zabilježili znanstvenici iz Woods Hole Oceanographic Institutiona u Falmouthu, Massachusetts.

Tiši ocean prošlosti

Jednako je značajan i zvuk samog oceana u pozadini, objasnio je Peter Tyack, morski bioakustičar i umirovljeni istraživač iz Woodsa Holea.

Ocean je kasnih 1940-ih bio znatno tiši nego danas, što pruža drugačiju zvučnu kulisu od one na koju su znanstvenici navikli kada danas slušaju pjesme kitova. Obnovljene snimke "ne samo da nam omogućuju praćenje zvukova kitova, nego nam i otkrivaju kako je zvučao oceanski okoliš krajem 1940-ih", rekao je Tyack. "To je inače vrlo teško rekonstruirati."

Sačuvana snimka iz tog razdoblja može pomoći znanstvenicima i u boljem razumijevanju kako novi zvukovi koje proizvodi čovjek, poput pojačanog brodskog prometa, utječu na komunikaciju kitova.

Slučajno otkriće na staroj opremi

Istraživanje Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA) pokazuje da kitovi mijenjaju način dozivanja ovisno o buci u svojoj okolini. Ova snimka nastala je gotovo 20 godina prije nego što je znanstvenik Roger Payne otkrio pjesmu kitova.

Znanstvenici iz Woodsa Holea tada su na istraživačkom brodu testirali sonar i provodili akustične eksperimente u suradnji s američkim Uredom za pomorska istraživanja kada su zabilježili neobičan zvuk, objasnila je Ashley Jester, voditeljica istraživačkih podataka i knjižničnih usluga.

Nisu znali što slušaju, ali su ipak odlučili snimiti i sačuvati zvukove. "Bili su znatiželjni. Ostavili su uređaj da snima, pa su čak namjerno radili i snimke bez ikakve buke s broda kako bi čuli što više", rekla je Jester. "I sačuvali su te snimke."

Dragocjen uvid u komunikaciju kitova

Znanstvenici su snimku otkrili prošle godine tijekom digitalizacije starih audiozapisa. Nalazila se na dobro očuvanom disku napravljenom pomoću uređaja Gray Audograph, vrste diktafona iz 1940-ih.

Iako bi se tadašnja podvodna oprema danas smatrala primitivnom, u to je vrijeme bila vrhunac tehnologije, piše Science Alert.

Važnost snimke dodatno povećava činjenica da je pohranjena na plastičnom disku, dok se većina tadašnjih zapisa nalazila na vrpcama koje su se u međuvremenu raspale.

Sposobnost proizvodnje zvuka ključna je za opstanak kitova te za njihovu društvenu interakciju i komunikaciju. Znanstvenici NOAA-e navode da se ti zvukovi javljaju u obliku klikova, zvižduka i poziva.

Zvukovi im omogućuju pronalaženje hrane, snalaženje u prostoru, međusobno lociranje i razumijevanje okoline u golemom oceanu. Neke vrste proizvode ponavljajuće zvukove nalik pjesmama.

Grbavi kitovi, koji mogu težiti više od 24.947 kilograma, najpoznatiji su "pjevači" iz oceana, sposobni za složene vokalizacije koje mogu zvučati gotovo eterično ili čak sjetno.

Otkriće davno izgubljene pjesme iz tihog vremena oceana moglo bi poslužiti kao polazište za bolje razumijevanje zvukova koje ovi sisavci proizvode danas, rekao je Hansen Johnson, istraživač u Anderson Cabot Centru za morski život pri New England Aquariumu, koji nije sudjelovao u istraživanju.

"I, znate, jednostavno je prekrasno za slušati i doista je nadahnulo mnoge ljude da razviju znatiželju prema oceanu i brigu za morski život općenito", rekao je Johnson. "To je zaista nešto posebno."

POGLEDAJTE GALERIJU

