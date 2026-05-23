Severina zasjala u vatrenom odijelu i najavila spektakl: 'Toliko se radujem!'

Hrvatska glazbena diva Severina (54) najavila je veliki koncert u Sloveniji. Svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je da se njezina iznimno uspješna turneja "Ja samo pjevam" nastavlja, a sljedeća velika postaja je Ljubljana.

Podijelila je atmosferu s press konferencije održane u slovenskoj prijestolnici, otkrivajući ne samo detalje dugoočekivanog nastupa, već i besprijekoran stil koji je izazvao lavinu pozitivnih komentara.

U središtu objave je vijest koju su obožavatelji dugo čekali: Severina će po treći put u svojoj karijeri stati na pozornicu ljubljanske Arene Stožice, a kao datum spektakla potvrđen je 14. studenog 2026. godine. "Prekjučer je bila press konferencija u Ljubljani, puno dragih ljudi... Toliko se radujem mojoj trećoj Areni Stožice", napisala je pjevačica u opisu, ne skrivajući svoje uzbuđenje zbog ponovnog susreta sa slovenskom publikom koja ju je i ranije dočekivala s oduševljenjem.

Turneja "Ja samo pjevam" već je stekla status jedne od najuspješnijih u regiji, s rasprodanim koncertima u ključnim arenama poput zagrebačke i splitske. Koncept turneje, koji se fokusira na Severininu vokalnu izvedbu i emotivnu povezanost s publikom, dodatno je obogaćen velikim orkestrom od tridesetak glazbenika. videozapisi s konferencije za medije, koje je podijelila, prikazuju veliko zanimanje medija i atmosferu ispunjenu iščekivanjem. U njima se vidi Severinin dolazak, bljeskovi fotoaparata te brojni novinari i snimatelji.

Vatreno crveno izdanje u centru pažnje

Osim glazbenih novosti, gotovo jednaku pažnju privukla je i Severinina modna kombinacija. Za ovu važnu prigodu u Ljubljani odabrala je upečatljivo i odvažno crveno odijelo s hlačama širokih nogavica. Sako asimetričnog kroja bio je ukrašen voluminoznom cvjetnom aplikacijom, a look je objedinila crvenom torbicom, prepoznatljivim modelom Lady Dior, te decentnim nakitom.

Ovo vatreno izdanje nije promaklo ni njezinim obožavateljima, koji su u komentarima izrazili svoje divljenje. "Želimo više crvenih kombinacija, hvala unapred. Predobro", glasio je jedan od komentara, dok su drugi nizali pohvale poput: "Outfit is outfiting", "Gorriiiii Arenaaaa" i "Kraljica Severina". Pjevačica je objavila i seriju profesionalnih fotografija koje ju prikazuju na različitim lokacijama u slovenskoj prijestolnici. Pozirala je na gradskim ulicama, ali i na krovnoj terasi hotela InterContinental s koje se pruža spektakularan pogled na Ljubljanski dvorac.

Severinina objava potvrdila je njezin neupitan status jedne od najvećih regionalnih zvijezda čiji se nastupi s nestrpljenjem očekuju mjesecima unaprijed. Najavom koncerta u Stožicama, ne samo da je nastavila graditi priču oko svoje uspješne turneje "Ja samo pjevam", već je još jednom dokazala da je, osim po glazbi i energičnim nastupima, prepoznata i kao neprikosnovena modna ikona čiji svaki potez publika pozorno prati. Ulaznice za ljubljanski koncert već su u prodaji, a sudeći po prvim reakcijama, očekuje se još jedan rasprodan spektakl u nizu.