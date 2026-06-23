Jezivo otkriće u susjedstvu: Skupljao ljudske ostatke, pa priznao što je radio s njima

Mađarska policija uhitila je 30-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je godinama prikupljao dijelove ljudskih tijela koje je, prema sumnjama istražitelja, uzimao iz bolnice u kojoj radi te s napuštenih groblja u Mađarskoj i Slovačkoj.

Kako je priopćio Mađarski nacionalni istražni ured, muškarac je uhićen 17. lipnja u Budimpešti nakon dojave da ljudske ostatke skriva na radnom mjestu i u svom domu. Zaposlen je kao bolnički pomoćnik, prenosi Associated Press.

Pretragom njegova stana policija je pronašla više ljudskih ostataka, među kojima lubanje, cijelu potkoljenicu i šaku. Istražitelji su zaplijenili i rekonstrukciju ljudskog lica izrađenu od kože lica, dok su ostale kosti bile spremljene u kovčegu. U stanu je pronađeno i srce u staklenci, a policija još utvrđuje pripada li čovjeku ili životinji.

disgusting



Man arrested for collecting HUMAN BODY PARTS from graves and from his workplace at a hospital in Hungary



The man said that he was particularly ATTRACTED to human body parts, and that he had PREPARED FOOD from such parts and eaten them pic.twitter.com/fdzTnlAf1S — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) June 23, 2026

Priznao da je skupljao dijelove ljudskih tijela

Tijekom ispitivanja osumnjičeni je priznao da je skupljao dijelove ljudskih tijela. Istražiteljima je rekao da ga posebno fasciniraju ljudski ostaci te da je od njih pripremao hranu koju je potom konzumirao. Trenutačno se nalazi u pritvoru zbog sumnje na nezakonito korištenje ljudskih tijela.

Policija navodi kako je riječ o osobi koja je bila izrazito zainteresirana za anatomiju i patologiju te je, prema njihovim navodima, voljela secirati životinje. Sumnja se da je ljudske ostatke nabavljao iskapanjem tijela na napuštenim grobljima u Mađarskoj i Slovačkoj te iskorištavanjem pristupa koji je imao radeći u bolnici.

Osim ljudskih ostataka, istražitelji su zaplijenili računala, prijenosna računala, tablete, mobilne telefone, SIM kartice i druge digitalne uređaje. Svi pronađeni dijelovi tijela bit će podvrgnuti forenzičkoj analizi kako bi se utvrdilo njihovo podrijetlo, a policija ističe da bi se istraga mogla dodatno proširiti nakon završetka vještačenja.