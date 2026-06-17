Misterij 'zlatnog konvoja' dobio obrat: Zlato i milijuni pod istragom, uključene tajne službe

Mađarska je pokrenula internu istragu svoje porezne uprave, protuterorističkih snaga i drugih agencija uključenih u slučaj "zlatnog konvoja", odnosno zapljenu ukrajinskog novca i zlata pod prethodnom vladom.

Sedam Ukrajinaca koji su prevozili 82 milijuna dolara u gotovini i zlatu u dva oklopna vozila nakratko su bili pritvoreni u ožujku zbog sumnje na pranje novca, u vrijeme kada je vlada Viktora Orbana bila u sukobu s Kijevom.

Ukrajinska Oschadbank izjavila je da su njezini zaposlenici bili uključeni u rutinsku operaciju kakvu je provodila tjedno od ruske invazije na Ukrajinu.

U objavi na Facebooku u srijedu, premijer Peter Magyar, uvjerljivi pobjednik na travanjskim izborima, rekao je da se glavni državni odvjetnik "mora bez odgode pozabaviti tim pitanjem".

Orban je skepticizam prema podršci Ukrajini u ratu s Rusijom učinio središnjim pitanjem svoje kampanje i stavio je veto na nove sankcije Europske unije Moskvi, kao i na zajam za Kijev.

Mađarska je vratila gotovinu i zlato Ukrajini nekoliko dana prije Magyarove inauguracije.