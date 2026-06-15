Orban se više nikada ne može vratiti na vlast! Pazite ovaj potez mađarskog parlamenta

Mađarski parlament u ponedjeljak je odobrio ustavni amandman koji premijerima omogućuje da obnašaju dužnost maksimalno osam godina, čime se bivšem premijeru Viktoru Orbanu efektivno onemogućuje ponovno obnašanje te dužnosti.

Premijer Peter Magyar svrgnuo je Orbana na izborima u travnju nakon 16 godina vladavine, osvojivši dvotrećinsku većinu u parlamentu koja njegovoj stranci omogućuje poništavanje ili promjenu zakona koje je donio Orbanov Fidesz, uključujući i ustav.

Amandman kaže da svi koji su prethodno obnašali dužnost premijera najmanje osam godina ne mogu biti izabrani za premijera. To se odnosi na premijerske mandate nakon 2. svibnja 1990. Premijeri će morati napustiti dužnost nakon ukupno osam godina, odnosno dva mandata.

Raspuštanje Ureda za zaštitu suvereniteta?

Ustavni amandman također otvara put raspuštanju Ureda za zaštitu suvereniteta, koji je osnovala Orbanova vlada, a koji je stigmatizirao oporbene osobe i novinare zbog "služenja stranim interesima".

Amandman također državi vraća osnivačka prava od takozvanih zaklada za upravljanje imovinom od javnog interesa. Orbanova vlada prenijela je tim zakladama državnu imovinu vrijednu stotine milijardi forinti.