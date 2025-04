Brutalni ubojica pronašao ljubav: 'Toliko ga volim, ljudi ga zovu Hanibal'

Četverostruki ubojica nazvan Hannibal the Cannibal, pronašao je ljubav nakon 51 godine u zatvoru. Izabranica njegova srca je Loveinia MacKenney s kojom je u vezi posljednjih pet godina. Nikada se nisu upoznali i vjerojatno nikada neće, no stalno izmjenjuju pisma, piše The Mirror.

"Toliko ga volim. Znam da je to nevjerojatno s obzirom na to da se nismo sreli niti uživo razgovarali. Ljudi ga vide kao čudovište, zovu ga Hanibal Kanibal. Znam da je on daleko od toga. Bob je brižna osoba puna ljubavi, a pisma to pokazuju", rekla je Loveinia.

Hannibal the Cannibal

Robert Maudsley (71) jedan je od najopasnijih zatvorenika u Ujedinjenom Kraljevstvu. Zatvoren je 1974. kada je ubio zlostavljača djece Johna Farrella. Sam se predao policiji koja ga je poslala u bolnicu Broadmoor gdje je uzeo jednog zatvorenika kao taoca i mučio ga do smrti.

Osuđen je za ubojstvo bez predumišljaja i poslan je u zatvor Wakefield, poznat kao Monster Mansion. Ubrzo nakon toga, 1978., krenuo je u još jedan krvavi pohod, ubivši dva zatvorenika u jednom danu.

Maudsley je zadavio zatvorenika Salneya Darwooda prije nego li ga je ubio nožem napravljenim od žlice za juhu. Zatim je napao zatvorenika Williama Robertsa, razbivši mu glavu o zid. Maudsley je govorio da je Robertsu pojeo mozak, od tuda mu i nadimak Hannibal the Cannibal, no obdukcija je pokazala da je to laž.

Sada provodi 23 sata dnevno u svojoj posebno izgrađenoj ćeliji nakon što je službeno proglašen najopasnijim britanskim zatvorenikom. U ožujku je premješten u HMP Whitemoor u Cambridgeshireu. Nalazi se u jedinici posebno dizajniranoj za zatvorenike s poremećajima ličnosti. Iako je zatvoren desetljećima, našao je ljubav van rešetaka s kojom izmjenjuje pisma.

Nikad se nisu vidjeli, no ljubav cvijeta

U posljednjem pismu Loveiniji opisuje zašto je početkom ove godine stupio u štrajk glađu u Wakefieldu, nakon što su mu oduzeli Playstation i neke njegove povlastice.

"Ponekad se, Loveinia, moramo boriti za ono što je ispravno i u što vjerujemo", napisao je u posljednjem pismu.

U prošlomjesečnom pismu napisao je: "Sva dobrota, pažljivost i ljubav koju si dijelila sa mnom tijekom ovih posljednjih kratkih godina može mi pomoći u svemu. Moja lijepa Loveinia, što više ljubavi doživimo u našim životima, loša iskustva više nestaju u daljini i možemo živjeti svoje živote punim plućima."

Njihove pjesme trebale bi biti 'Someday We'll be Together' Diane Ross i 'Catch the Wind' Donovana, dodaje Maudsley.

Loveinia, koja se brine o svom odraslom sinu Thomasu (46) s invaliditetom, odmah je osjetila povezanost s Maudsley nakon što je vidjela TV dokumentarac iz 2020. "Ubojica u obitelji".

Loveinia vjeruje da su uvjeti u kojima živi "mučenje", posebice njegova ćelija od pleksi stakla u zatvoru Wakefield ili Monster Mansion zbog vrlo opasnih zatvorenika koji su tamo zatvoreni.

“Osjećam njegovu bol, ne mogu to opisati riječima. Bio je žrtva, ali nikada nije izgubio moralni kompas", rekla je.

