Severina otkrila kako su nastali kultni stihovi i famozni uzvik 'Afrika paprika'

Godine 2006. na Euroviziji u Ateni predstavljala nas je glazbenica Severina (54), a njezina pjesma "Moja štikla" preko noći je postao hit. Status hita "Moja štikla" drži i dan danas, a na Instagramu se Severina prisjetila kako je nastao najpoznatiji dio pjesme koji i danas svi s posebnim užitkom pjevaju.

"Prije 20 godina, Boris Novković mi je donio pjesmu za Doru. Poslala sam je Bregoviću i rekla da bih ja tu ubacila šijavicu. Napravio je aranžman, dao mi da pišem tekst dok su snimali našeg Stjepana iz ansambla 'Lado', koji je svirao sve instrumente; diple, gajde…", napisala je Severina dodavši kako joj je glazbenik Goran Bregović preporučio da za pjesmu angažira "one koji nešto "nabrajaju" po selima".

Tako je Severina kontaktirala "kršne gangaše" iz Dicma i braću Matiće iz Čavoglava za šijavicu.

"Nego, imate li vi nešta šta nabrajate po pirevima?", pitala ih je tada Severina, na što joj je Ujko Matić rekao kako imaju zumbu: "Da... Zumba zumba, sijeno slama, sir salama, rizi bizi, teča veća, cikla mikla, cikla nikla... Uz drugarski pozdrav - Afrika Paprika!"

Čuvši ga kako nabraja, odmah je nazvala Bregovića i zaključila kako imaju hit.

Severina je s ansamblom Lado na Euroviziji završila na na 12. od ukupno 37 mjesta, a za nastup je osvojila 56 bodova.

