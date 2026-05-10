'Zapalila' zagrebačku Arenu: Severina zapjevala na pozornici s Jalom Bratom i Bubom Corellijem

Proslavljena pjevačica Severina (54) ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, ovoga puta objavom uoči velikog koncerta bosanskog hip-hop/trap dvojca Jale Brata (39) i Bube Corellija (36). Pjevačica je podijelila seriju fotografija koje su prikazale njezin glamurozan stajling i atmosferu prije samog spektakla u zagrebačkoj Areni.

Pjevačica je bila gost iznenađenja u subotu na koncertu spomenutog dvojca. Prije nego što je otpjevala veliki hit 'Otrove', kratko se obratila publici koja ju je dočekala gromoglasnim pljeskom i vriskom.

''2017. godine dobila sam jednu pjesmu na mail, slušala sam je cijeli dan i nisam razumjela ni jednu riječ. Onda sam rekla: 'Dajte mi samo pošaljite tekst. Ovi momci su napravili čudo'', rekla je Severina.

Inače, Severina s poznatim glazbenim duom surađuje već godinama. Osim megahita "Otrove", Severina je s Jalom Bratom i Bubom Corellijem 2024. godine objavila i pjesmu ''Aritmije''.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'