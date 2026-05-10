FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOST IZNENAĐENJA /

'Zapalila' zagrebačku Arenu: Severina zapjevala na pozornici s Jalom Bratom i Bubom Corellijem

'Zapalila' zagrebačku Arenu: Severina zapjevala na pozornici s Jalom Bratom i Bubom Corellijem
×
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Prije nego što je otpjevala veliki hit 'Otrove', kratko se obratila publici koja ju je dočekala gromoglasnim pljeskom i vriskom

10.5.2026.
15:33
Hot.hr
Josip Mikacic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Proslavljena pjevačica Severina (54) ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, ovoga puta objavom uoči velikog koncerta bosanskog hip-hop/trap dvojca Jale Brata (39) i Bube Corellija (36). Pjevačica je podijelila seriju fotografija koje su prikazale njezin glamurozan stajling i atmosferu prije samog spektakla u zagrebačkoj Areni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

Pjevačica je bila gost iznenađenja u subotu na koncertu spomenutog dvojca. Prije nego što je otpjevala veliki hit 'Otrove', kratko se obratila publici koja ju je dočekala gromoglasnim pljeskom i vriskom. 

''2017. godine dobila sam jednu pjesmu na mail, slušala sam je cijeli dan i nisam razumjela ni jednu riječ. Onda sam rekla: 'Dajte mi samo pošaljite tekst. Ovi momci su napravili čudo'', rekla je Severina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

Inače, Severina s poznatim glazbenim duom surađuje već godinama. Osim megahita "Otrove", Severina je s Jalom Bratom i Bubom Corellijem 2024. godine objavila i pjesmu ''Aritmije''.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

SeverinaArenaJala Brat, Buba Corelli
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike