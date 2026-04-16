TOPOVSKA /

Buba Corelli iznenadio fanove! Usred GOAT Toura, nakon pet godina, reper objavio solo projekt

Buba Corelli iznenadio fanove! Usred GOAT Toura, nakon pet godina, reper objavio solo projekt
Foto: Din Hodžić, Stefan Rajhl, Live Production/Music Week

Očekuje se da će Arena 8. i 9. svibnja postati epicentar najbolje zabave u državi, uz listu hitova koja nema kraja, a sve upućuje na to da će "Topovska" svoju veliku live premijeru doživjeti upravo u Areni Zagreb, 8. svibnja

16.4.2026.
19:00
Hot.hr
Regionalna trap scena je upravo dobila novi hit koji će dominirati ljestvicama slušanosti! Buba Corelli izbacio je dugoočekivani singl pod nazivom "Topovska". Sudeći prema prvim reakcijama i brojkama koje nezaustavljivo rastu, riječ je o još jednom glazbenom "projektilu" koji cilja direktno na vrh YouTube i Spotify ljestvica.

Recept za uspjeh: Od "Balenciage" do "Topovske"

Za Corellija, milijunski pregledi nisu novost. Podsjetimo, njegovi hitovi poput "Balenciage", "Sporije" ili suradnji s Jala Bratom kao što su "Mlada i luda" i "Bebi", redefinirali su moderni zvuk Balkana. Njegova sposobnost da spoji zarazne refrene s modernom produkcijom osigurala mu je status nedodirljive zvijezde, a "Topovska" nastavlja upravo tim putem – agresivno, moderno i nevjerojatno pamtljivo.

GOAT TOUR: Spektakl koji ruši rekorde

Objava nove pjesme dolazi u jeku GOAT TOUR turneje na kojoj Buba Corelli i Jala Brat nastupaju diljem Europe. Turneja je do sada oborila rekorde posjećenosti u brojnim europskim metropolama, potvrđujući da je dvojac trenutno najtraženiji "izvozni proizvod" regionalne glazbene scene. Produkcija na razini svjetskih zvijezda, vrhunski vizualni efekti i nevjerojatna energija ono su što prati svaki njihov korak na ovoj turneji.

Ekskluzivna premijera uživo: Zagreb, 8. svibnja?

Očekuje se da će Arena 8. i 9. svibnja postati epicentar najbolje zabave u državi, uz listu hitova koja nema kraja, a sve upućuje na to da će  "Topovska" svoju veliku live premijeru doživjeti upravo u Areni Zagreb, 8. svibnja. 

''Čekao sam pravi trenutak da publici dam nešto svoje i osjetio sam da je to baš sada. Energija koju donosi GOAT Tour nevjerojatna je inspiracija. Zagreb je oduvijek bio posebna priča i znam da će atmosfera u Areni biti na vrhuncu. Slušajte ‘Topovsku’ i vidimo se 8. i 9. svibnja!”, rekao je Buba Corelli.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
