Buba Corelli iznenadio fanove! Usred GOAT Toura, nakon pet godina, reper objavio solo projekt

Regionalna trap scena je upravo dobila novi hit koji će dominirati ljestvicama slušanosti! Buba Corelli izbacio je dugoočekivani singl pod nazivom "Topovska". Sudeći prema prvim reakcijama i brojkama koje nezaustavljivo rastu, riječ je o još jednom glazbenom "projektilu" koji cilja direktno na vrh YouTube i Spotify ljestvica.

Recept za uspjeh: Od "Balenciage" do "Topovske"

Za Corellija, milijunski pregledi nisu novost. Podsjetimo, njegovi hitovi poput "Balenciage", "Sporije" ili suradnji s Jala Bratom kao što su "Mlada i luda" i "Bebi", redefinirali su moderni zvuk Balkana. Njegova sposobnost da spoji zarazne refrene s modernom produkcijom osigurala mu je status nedodirljive zvijezde, a "Topovska" nastavlja upravo tim putem – agresivno, moderno i nevjerojatno pamtljivo.

Foto: Din Hodžić, Stefan Rajhl, Live Production/Music Week

GOAT TOUR: Spektakl koji ruši rekorde

Objava nove pjesme dolazi u jeku GOAT TOUR turneje na kojoj Buba Corelli i Jala Brat nastupaju diljem Europe. Turneja je do sada oborila rekorde posjećenosti u brojnim europskim metropolama, potvrđujući da je dvojac trenutno najtraženiji "izvozni proizvod" regionalne glazbene scene. Produkcija na razini svjetskih zvijezda, vrhunski vizualni efekti i nevjerojatna energija ono su što prati svaki njihov korak na ovoj turneji.

Ekskluzivna premijera uživo: Zagreb, 8. svibnja?

Očekuje se da će Arena 8. i 9. svibnja postati epicentar najbolje zabave u državi, uz listu hitova koja nema kraja, a sve upućuje na to da će "Topovska" svoju veliku live premijeru doživjeti upravo u Areni Zagreb, 8. svibnja.

''Čekao sam pravi trenutak da publici dam nešto svoje i osjetio sam da je to baš sada. Energija koju donosi GOAT Tour nevjerojatna je inspiracija. Zagreb je oduvijek bio posebna priča i znam da će atmosfera u Areni biti na vrhuncu. Slušajte ‘Topovsku’ i vidimo se 8. i 9. svibnja!”, rekao je Buba Corelli.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'