Jala Brat srušio internet novim singlom 'Ajkula' tik pred dva spektakla u Areni Zagreb

Jala Brat srušio internet novim singlom 'Ajkula' tik pred dva spektakla u Areni Zagreb
Foto: Din Hodžić, Stefan Rajhl, Live Production – Music Week

Iako su koncerti mjesecima unaprijed gotovo u potpunosti rasprodani, ''Ajkula'' je došla kao završni poziv na ono što se sprema

30.4.2026.
13:56
Hot.hr
Din Hodžić, Stefan Rajhl, Live Production – Music Week
Objavom novog singla pod nazivom ''Ajkula'', jedan od najuspješnijih regionalnih autora, Jala Brat, bacio je publiku u trans, a pjesma je istog trenutka postala viralni favorit. Obožavatelji diljem regije već nestrpljivo iščekuju priliku da upravo u Areni Zagreb prisustvuju svjetskoj premijeri ovog hita u izvedbi najpopularnijeg dvojca na Balkanu.

Iako su koncerti mjesecima unaprijed gotovo u potpunosti rasprodani, ''Ajkula'' je došla kao završni poziv na ono što se sprema. Upravo zato zagrebački koncerti na GOAT turneji dobivaju dodatnu dimenziju ekskluzivnosti, jer će publika u Hrvatskoj imati privilegij PRVA čuti materijal koji će obilježiti ostatak glazbene godine.

Jala Brat srušio internet novim singlom 'Ajkula' tik pred dva spektakla u Areni Zagreb
Foto: Din Hodžić, Stefan Rajhl, Live Production – Music Week

''Osjećam nevjerojatno uzbuđenje uoči ove dvije Arene. ‘Ajkula’ je vani, reakcije su sjajne, ali ono pravo tek slijedi. Zagreb je za mene oduvijek bio grad posebne energije i publike koja zna prepoznati trud koji ulažemo. Obećavam vam da će Arena gorjeti jer pripremamo nešto što dosad niste vidjeli ni čuli. Vidimo se 8. i 9. svibnja na GOAT turneji!” – poručio je Jala Brat.

Jala Brat srušio internet novim singlom 'Ajkula' tik pred dva spektakla u Areni Zagreb
Foto: Din Hodžić, Stefan Rajhl, Live Production – Music Week

Jala Brat već cijelo desetljeće suvereno vlada scenom, a njegovi singlovi obaraju rekorde slušanosti nevjerojatnom brzinom. Njegova sposobnost transformacije, uz zadržavanje prepoznatljivog autorskog pečata, razlog je zašto je upravo on, uz Buba Corelli, nedodirljiv na samom vrhu regionalne scene. Kao kruna njihove dominacije dolazi projekt u organizaciji Music Week – GOAT Tour, najveća europska turneja koja već mjesecima postavlja nove standarde diljem kontinenta, a Zagreb je odabran kao jedna od ključnih destinacija za ovaj spektakl.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
