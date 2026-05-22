Zakuhtava se najluđi meč ikad: 'To što radi nema smisla, iritira većinu ljudi i ide predaleko'

Hrvoje Sep, poznati hrvatski olimpijski boksač, uskoro ulazi u kavez po MMA pravilima protiv crnogorskog borca Vase Bakočevića na FNC-u 31 u Beogradu. Već sad se priča i piše u smjeru najluđeg meča ikad u FNC-u.

Tim povodom Sep gostuje u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner", gdje otkriva detalje o pripremama, specifičnom skidanju kilograma, odnosu s kontroverznim protivnikom, te mentalnoj snazi koja ga, kako kaže, nikad ne napušta.

Poseban režim i treninzi u najjačem regionalnom klubu

Pripreme za meč u slobodnoj borbi zahtijevaju drugačiji pristup, pa tako i skidanje kilograma, koje Hrvoje Sep odrađuje na sebi svojstven način.

Na naše pitanje koliko je kilograma dosad izgubio, odgovorio je:

"Pa, izgubio sam nekih četiri-pet kilograma. Inače, ja ne skidam baš kilograme kako se klasično skidaju u MMA, a to je da se skidaju i povraćaju. Ja ipak više zadržavam onu kilažu na koju skinem, tako da je malo drugačije, kompleksnije moje skidanje kilograma", govori Hrvoje Sep.

Glavni dio priprema odrađuje u zagrebačkom American Top Teamu pod vodstvom Luke Jelčića.

"Treniram dva puta dnevno. Većinu treninga napravim u ATT Zagreb, gdje je glavni trener Luka Jelčić, gdje je jedna fantastična ekipa boraca. Kad pogledam borce koji tamo treniraju, stvarno je to jedan visok nivo. Danas vjerojatno najjači na ovim prostorima, s obzirom da tamo dolaze i Dagestanci i Rusi i Nijemci i Englezi, plus cijela ova regija, najbolji borci. Tako da, jedan fantastičan klub, odlično posložen s odličnim trenerskim kapacitetom, pokriven na svim područjima, tako da sam zadovoljan kako to tamo izgleda. Ja jednostavno radim svoje što trebam raditi. Posvećen sam tome, radim treninge kako trebam raditi, koliko trebam raditi. Borim se na treninzima kako se izboriti na meču."

O Vasinom 'trash-talku' i pritisku beogradske Arene

Odnos s Vasom Bakočevićem već godinama je napet, a Sep ne skriva da mu se ne sviđa način na koji njegov protivnik promovira mečeve, iako ga kao borca iznimno poštuje.

Na pitanje nervira li ga i dalje Vasino ponašanje i daje li mu to dodatan motiv, Sep je detaljno objasnio svoj stav.

"Naravno da to nema smisla. To nema veze sa sportom i to što Vaso Bakočević radi iritira veliku većinu ljudi. Ali, on to radi svjesno. Takvi tipovi kažu da nema problema hoće li ih ljudi voljeti ili mrziti, dok god kupuju karte i gledaju. Naravno, ali to nekad ode predaleko. Prečesto ode predaleko i prečesto je to van okvira nekog sporta ili normalnog života. Znači, ako pričamo o međuljudskim odnosima, definitivno to ide predaleko, prenisko. Postoje i bolji načini za promovirati meč, ali na kraju krajeva, gle, to su njegove neke odluke. Ja u to ne ulazim. Meni se to sviđa ili ne sviđa. Biram da mi se ne sviđa. Naravno. Ali, što se tiče njegovih borilačkih kvaliteta, to je jedna potpuno druga priča. On je imao ili ima dobre kvalitete i ja uvijek gledam kvalitete koje je čovjek pokazivao u najboljim trenucima. Tako da on definitivno moje poštovanje ima u borilačkom smislu, zato što ne volim podcijeniti nikoga, jer nikad ne znaš što će se dogoditi unutra. Moraš ući u svaki meč apsolutno spreman."

Očekuje ga i borba pred gotovo 100 posto protivničkom publikom u beogradskoj Areni, no tvrdi da ga to neće omesti.

"U pravilu to negativno utječe na sportaše. I ja sam vidio puno takvih situacija. Jednostavno, ti se sportaši na neki način smrznu od te sve atmosfere ili od tih svih negativnih uzvika. Ali ja sam ipak prošao malo više toga, malo više tih gostujućih, ne baš ljubaznih terena. Prošao sam svašta i doživio sam svašta. I ja jednostavno sad u ovoj, zadnjoj fazi karijere, zapravo već zadnjih sedam-osam godina, znam što trebam raditi, znam kako to trebam raditi i znam što ću raditi kad dođem unutra. Podsvijest je tu, može utjecati na tebe, ali gledaj, koliko god možeš isključiti nju, to bolje. I ja sam, rekao bih, dosta uspješan po tom pitanju, da dosta dobro isključujem sve ono što mi ne treba u trenutku, a koristim sve ono što mi treba."

Mentalna izolacija i suprugina reakcija

Kako bi ostao mentalno jak, Sep koristi posebne tehnike i gotovo se u potpunosti izolira od vanjskih utjecaja.

"Vrlo je bitno u situacijama pred mečeve izolirati se. Biti u nekoj situaciji gdje ne dolazi mnoštvo informacija do tebe, jer što više informacija dolazi, to će te više toga napadati. Mozak, zapravo. Znači, moraš se koncentrirati na sebe, na ono što radiš. Ja imam, recimo, par trikova. Ne znam, vježbe za koncentraciju, vježbe disanja, tako nešto... ali da, neke stvari radim da bih ja bio što bolji u danom trenutku."

Medije, kaže, gotovo uopće ne čita.

"Je li moguće da će mene neka informacija zagorčati život toliko da ja neću moći funkcionirati? Svaku informaciju primim poprilično ravnodušno prije meča. Dosta puta ljudi meni priđu na ulici: 'Jesi vidio što je objavio, što je rekao?' Ja kažem: 'Gledaj, ja ti to ne gledam, mene to ne zanima.' Ako mi ljudi kažu - ma nema problema, može reći tko god hoće što god hoće. Jednostavno, ja radim nešto svoje i na taj način se ograđujem od svih tih informacija koje dolaze i mogu utjecati na tebe. Može raditi što god hoće. Ali da ću ja sad sjediti za laptopom, televizorom, mobitelom i čitati..."

Njegova supruga, očekivano, nije bila sretna odlukom da se bori u MMA kavezu.

"Nije bila sretna. Rekla je par puta: 'Ne, ne, ne'. Pa sam joj rekao: 'Koliko puta si me gledala da se borim?' Ona je rekla: 'Ne znam koliko puta'. Ja kažem: 'Kako se ja borim?' Kaže: 'Stvarno jako'. Ja kažem: 'Misliš da će sada biti drugačije? Nemoj se onda brinuti'. 'Ali to je drugi sport', kaže ona. A ja kažem: 'Ja sam druga vrsta životinje'. Znaš kad Englezi ili Amerikanci gledaju neki meč pa kažu 'dog fight', ljudi koji se bore do iznemoglosti. Ja sam ta vrsta. Ja ću se boriti. I na taj način, kad sam to prezentirao svojoj supruzi, ona je rekla: 'Ma da, može'."

Spreman ići do kraja: 'Borio sam se dok nisam kolabirao'

Na konstataciju je li spreman "umrijeti u kavezu", Sep je odgovorio oprezno, ali je podijelio iskustvo koje potvrđuje njegovu borbenost do krajnjih granica.

"Dobro rečeno 'pod navodnicima', zato što mnogi to kažu, a ne znaju što to zapravo znači. Malo je nezahvalno to reći. Ali ja sam znao kolabirati, što je vjerojatno stanje poslije kojeg ne možeš dalje ići."

Dogodilo mu se to na jednom meču prije više od deset godina.

"Bio sam bolestan, a bio je izuzetno bitan meč i boksao sam za svoj tim. Bilo je izuzetno bitno da pobijedim taj meč i nisam se dobro osjećao. I tako sam ušao žestoko i borio sam se od prve do zadnje sekunde, nisam uopće razmišljao o ničemu. Kad sam došao u svlačionicu, više se nisam mogao pomaknuti i trebalo mi je nekoliko sati da se vratim u neku normalu. Ali ako pričamo o tome da ću se boriti dok god mogu - to je to. Znači, dok god mogu stajati, ja ću se boriti."