Sep mu nije ostao dužan: Brutalnom porukom iz teretane zaprijetio Vasi Psihopatu

Hrvatski profesionalni boksač i olimpijac Hrvoje Sep uzburkao je regionalnu borilačku scenu objavom na Instagramu koja je puno više od običnog prikaza treninga. U kratkom, Sep je pokazao djelić svoje brutalne snage udarajući teškim maljem po gumi, a zatim je uputio izravnu poruku svom idućem protivniku, kontroverznom MMA veteranu Vasi "Psihopatu" Bakočeviću. Njegov ulazak u svijet slobodne borbe time je i službeno dobio uvertiru punu naboja.

S boksačkog Olimpa u kavez slobodne borbe

Godinama se nagađalo o tome, a sada je i službeno: Hrvoje Sep, jedan od najcjenjenijih hrvatskih boksača svoje generacije, zamijenit će boksački ring za MMA kavez. Njegov debi u slobodnoj borbi dogodit će se 30. svibnja 2026. u beogradskoj Areni na velikom događaju FNC 31. Za protivnika neće imati nimalo lak zadatak. S druge strane kaveza stajat će Vaso Bakočević, borac s nevjerojatnim iskustvom od gotovo 70 profesionalnih MMA mečeva.

FNC gledajte na platformi Voyo!

Sep u ovaj meč ulazi s pedigreom vrhunskog boksača. Kao amater bio je šesterostruki prvak Hrvatske, osvajač dviju brončanih medalja na Europskim prvenstvima te sudionik Olimpijskih igara u Rio de Janeiru 2016. godine. Njegova profesionalna boksačka karijera također je impresivna, s omjerom od 12 pobjeda, dva poraza i jednog neriješenog meča. Prelazak u MMA za njega predstavlja potpuno novi izazov, a borba protiv iskusnog Bakočevića opisuje se kao jedan od "najluđih" mečeva od osnutka FNC promocije.

"Moj je čekić malo jači"

Nakon što je svom snagom udario maljem po gumi, zastao je, vidno zadihan, ali s jasnom porukom. "Vaso, vidio sam da bacaš neke čekiće. Ovaj moj je malo jači", poručio je gledajući izravno u kameru i zaključio s jednostavnim: "Vidimo se u Beogradu."

Ova izravna prozivka izazvala je lavinu reakcija njegovih pratitelja, koji su mu u komentarima pružili veliku podršku. Poruke poput "Idemoooo Sep!!!!!!!", "Sretno" i "Champion" dominiraju ispod objave. Mnogi su uvjereni u njegovu pobjedu, a jedan od komentara slikovito predviđa ishod: "Letjet će zubi izgleda".

