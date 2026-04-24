Sep otkrio istinu o najluđem meču ikad koji će raditi: 'Pristupio mi je u Brodu. Borba je borba'

Hrvoje Sep, poznati hrvatski profesionalni boksač, sprema se za (ne)očekivani zaokret u karijeri. Nakon duge i uspješne boksačke karijere, Sep ulazi u MMA kavez, a protivnik će mu biti jedan od najpoznatijih regionalnih boraca, Crnogorac Vaso "Psihopat" Bakočević. Borba, za koju se već stvara hype kao najluđa ikad u FNC-u, održat će se na spektakularnoj FNC 31 priredbi u Beogradu 30 svibnja 2026. Odluka je iznenadila mnoge, a u ekskluzivnom razgovoru za Net.hr, Sep otkriva kako je došlo do dogovora, s kakvim hendikepom ulazi u meč, što može jamčiti publici, ima li vremena naučiti sve MMA trikove...

Dugo očekivani dogovor

Kako je došlo do dogovora za meč protiv Vase Bakočevića? O tome se dugo pričalo, dugo se to povlačilo. Konačno se dogovorilo i postalo je službeno. Sep se boriti protv Vase u Beogradu na FNC 31 po MMA pravilima.

"Godinama smo dogovarali taj meč, istina. Nekad nismo mogli zbog njegovih obaveza, nekad nismo mogli zbog mojih obaveza. Sad se sve poklopilo i dogovoren je meč po MMA pravilima. To je bilo najzanimljivije svima, organizatorima. Pitali su me da li sam ja voljan nastupiti po MMA pravilima. Odmah sam odgovorio dakako da jesam. Sretan sam što ulazim u meč. Kažem, već dugo radimo na tom meču", govori u uvodu Hrvoje Sep.

Uoči dogovora spominjale su se i neke neugodne riječi. Kako gledate na takav način komunikacije?

"Bilo je tu i nekih neugodnih riječi i prepucavanja, gdje sam ja rekao već, baš vama u jednom od mojih prijašnjih gostovanja u Maksanovom korneru, što mislim o tome, o takvom načinu komunikacije, što mislim o Vasi i takvom načinu njegove komunikacije i njemu osobno. To ne volim, to nije naš posao, nije sportski vrijeđanje. Međutim, u kontekstu dizanja meča, ipak neke stvari pozdravljam, ali kad se prelazi granica to nikad ne podržavam. Međutim, ovo je MMA meč, hype je potreban, ali ne i udaranje ispod pojasa u bilo kojem obliku."

Hendikep i najveća prednost

Ulazite u MMA meč kao boksač, protivnik je iskusni MMA borac. Osjećate li se hendikepirano?

"Ulazim maksimalno hendikepiran u ovaj meč i to me nekako uzbuđuje, a to što sam hendikepiran u MMA meču, to niti malo ne umanjuje moje znanje. Zato što, bez obzira što imam dvadesetogodišnje iskustvo u borbama, opet ulazim u nešto na što nisam navikao, što nije moje područje. Zaista mislim da je ovaj meč odličan, da to ne može biti loš meč. Ne može biti loš. Naravno da se postavlja puno pitanja, organizatori su nabrijani i tvrde da će meč mene i Vase po MMA pravilima biti strašno zanimljiv. Organizatori u FNC-u smatraju da je meč mene i Vase odličan match up, da to ne može biti loš meč."

Kako to da niste dogovorili meč u extreme boxingu? Obojica više volite boks...

"Ne, ma ne, MMA."

Ali zašto? Pa, vi ste boksač, Vaso isto više voli boks, točnije bare knuckle i extreme boxing. Logično je da ste dogovorili borbu u extreme boxingu, a ne po MMA pravilima.

"Volim izazove, što da vam kažem. Znate tko završava fakultet? Ne pametan, nego uporan. Nikad nisam bježao od izazova i slična je stvar u sportu. Ja imam neke stvari koje on nema. Vaso nema želju, volju, izdržljivost... Volja za borbom do kraja, želja za pobjedom i izdržljivost da to ostvarim na bilo kojem polju, po bilo kojim pravilima. Bez obzira na sve što nemam, na znanje u MMA, na to da je Vasu u MMA u prednosti, s tim naravno ne podcjenjujem sport, mislim da mogu do pobjede. Maksimalno ću se za meč spremiti, koliko god mogu, ali želja, volja i izdržljivost su najbitniji segmenti, tj komponente u bilo kojem sportu. Surađujem s Lukom Jelčićem, neke finese ću podebljati s Lukom Jelčićem i ekipom iz ATT-a, a treniram boks i dalje u BK Lenardo kod Leonarda Pijetraja."

Gdje onda vidite svoje prednosti? Vaš protivnik je bivši MMA borac i sigurno zna više o tom sportu.

"Naravno. Dosta je zapravo teška situacija za mene, ali ja sam srčan, hrabar i mene boli briga. Baš me briga. Ne bježim od borbe, idem do kraja. Takav sam karakterno i upravo tu vidim svoju najveću šansu."

Imate malo vremena za pripremiti se za MMA, naučiti cake...

"Sve MMA cake sigurno neću naučiti, ali ću se pripremiti najbolje što mogu".

Borbeni duh i obećanje publici

Ulazite u borbu svjesni da ćete primiti udarce na koje u boksu niste navikli. Kako se nosite s time?

"Jednostavno, borba je borba. Ako se nećeš boriti, nećeš ni pobijediti. Ljudi se boje da će primiti udarac. Ja u svaki meč ulazim svjestan da ću primiti udarac. I onda taj strah od toga zapravo nemam, nego ulazim svjesno. Primit ću udarac, dobit ću batina, a radit ću ono što sam ja zamislio, ono što sam ja vizualizirao."

Što možete garantirati svima koji će pratiti meč?

"Ja ne znam što će se dogoditi. Ja mogu garantirati samo jednu stvar za sebe. Mogu garantirati da se neću osramotiti i meč mene i Vase po MMA pravilima ne može biti loš meč. Znači, samo to mogu garantirati za sebe. S tim se vodim uvijek. Neću se osramotiti. Ne znam zašto ljudi dođu pa odrade samo da bi odradili, samo da bi bili tu. Ja ulazim s namjerom pobjede. A što će se dogoditi, ne znam, jer nikad nisam rekao u životu: 'Ja ću sigurno pobijediti', jer ne znam. Ali ću se boriti kao lav da dođem do toga."

Konačni dogovor

Tko je na kraju inicirao finalni dogovor, FNC ili Vaso osobno?

"Mi smo razgovarali par puta po tom pitanju, ali kažem, nije se dosad realiziralo. U jednom trenutku je Vaso fizički došao do mene i rekao 'jesi za to?'. To se dogodilo u Slavonskom Brodu na FNC 28 u Vijušu. Vaso je došao do mene i pitao: 'Hoćemo raditi?' Ja kažem: 'može, idemo raditi. Forgy je prvi saznao za moj i Vasin susret i dogovor. Odmah je Forgy rekao - sviđa mi se."

Je li nedostatak boksačkih mečeva bio jedan od razloga za prihvaćanje ovog izazova?

"Upravo tako. Pričao sam vam već o tome u podcastu, vi i ja smo prošli već tu temu više puta o problematici i nedostatku mečeva u boksu za zemlje koje nisu veliko tržište i borce koji nisu marketinški isplativi. Ja sam borac i borit ću se. Bez obzira na 'score', bez obzira na pravila. Znači, ili si borac ili nisi. Ako mi netko da mogućnost borbe, ja ću se boriti. Ako se ne mogu boriti na jedan način, borit ću se u nekom drugom sportu. Jednostavno, to je to. Napravio sam neki renome i nije to prazna priča da se sad borim da bih se borio. Ja imam 130 mečeva iza sebe i znam što radim. Ako mi netko ne da mogućnost borbe, naći ću mogućnost i način kako se boriti u nekom drugom sportu. Kratko i jasno".

I za kraj, kako komentirate mišljenje javnosti da boksač nema što raditi u MMA kavezu?

"Ma super, samo neka se priča, samo neka se vode svojim mišljenjem. To ovaj meč čini jačim i zanimljivijim. Istina je da je boksač u lošijoj poziciji u startu protiv nekog tko se bori ili se borio u MMA i ta prila većinom stoji, ali kao što sam rekao, ja volim izazove. Za mene ne postoje pripreke koje ne mgu nadići i proći, preskočiti. Ne znam što će se u meču po MMA pravilima protiv Vase Bakočevića dogoditi, ali mogu garantirati da ću dati sve od sebe, da se neću osramotiti. Neka ljudi pričaju što hoće, ali za mene ovaj meč nije samo odrađivanje posla, nego ću u njemu tražiti pobjedu. Nikad u životu nisam rekao da ću sigurno pobijediti, ali obećajem da ću se boriti kao lav. Ja sam borac i borit ću se bez obzira na sport i pravila. Ili se borac ili nisi. Sve drugo su prazne priče", zaključio je Hrvoje Sep.

