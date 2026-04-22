Potvrđen spektakl u FNC-u: U Beogradu okršaj Bakočevića i Sepa koji obećava vatromet!

Hrvatski boksač i olimpijac Hrvoje Sep ulazi u svijet mješovitih borilačkih vještina, gdje će odraditi svoj profesionalni MMA debi protiv Vase Bakočevića.

Za Sepa će to biti prvi profesionalni nastup u MMA-u, iako iza sebe već ima iskustva iz amaterskih borbi. S druge strane, Bakočević se vraća u kavez nakon 2024. godine i borbe protiv Filipa Pejića, u kojoj je slavio nakon diskvalifikacije protivnika zbog ilegalnog udarca dok je bio na podu.

Bakočević je poznat kao borac koji nikada ne izbjegava otvoreni sukob, a i ovaj put poručuje da će pokazati kako su internetske prozivke i stvarna borba dvije potpuno različite priče. Crnogorac ulazi u meč u punom trening-kampu i s jasnim ciljem, dokazati svoju nepredvidivost i iskustvo u kavezu.

Iz organizacije FNC potvrđuju da je meč dogovaran mjesecima te ističu kako se radi o sudaru dvojice prekaljenih boraca koji imaju što dokazati.

U najavi su poručili:

“Ovaj meč dogovarali smo mjesecima. Jedan od najboljih hrvatskih boksača, Hrvoje Sep, ulazi u FNC-ov kavez kako bi odradio svoj MMA debi, a pritom je prozvao jednog od najnepredvidljivijih boraca u regiji. S druge strane, Vaso Psycho nalazi se usred trening-kampa i spreman je dokazati da su prepucavanja na internetu i borba unutar kaveza dva potpuno različita svijeta. Dva prekaljena borca. Obojica imaju što dokazati.”

