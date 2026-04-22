FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
kakva bomba

Potvrđen spektakl u FNC-u: U Beogradu okršaj Bakočevića i Sepa koji obećava vatromet!

×
Foto: Screenshot: Instagram/fnc_mma

22.4.2026.
21:06
Sportski.net
Screenshot: Instagram/fnc_mma
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski boksač i olimpijac Hrvoje Sep ulazi u svijet mješovitih borilačkih vještina, gdje će odraditi svoj profesionalni MMA debi protiv Vase Bakočevića.

Za Sepa će to biti prvi profesionalni nastup u MMA-u, iako iza sebe već ima iskustva iz amaterskih borbi. S druge strane, Bakočević se vraća u kavez nakon 2024. godine i borbe protiv Filipa Pejića, u kojoj je slavio nakon diskvalifikacije protivnika zbog ilegalnog udarca dok je bio na podu.

Bakočević je poznat kao borac koji nikada ne izbjegava otvoreni sukob, a i ovaj put poručuje da će pokazati kako su internetske prozivke i stvarna borba dvije potpuno različite priče. Crnogorac ulazi u meč u punom trening-kampu i s jasnim ciljem, dokazati svoju nepredvidivost i iskustvo u kavezu.

Iz organizacije FNC potvrđuju da je meč dogovaran mjesecima te ističu kako se radi o sudaru dvojice prekaljenih boraca koji imaju što dokazati.

U najavi su poručili:

“Ovaj meč dogovarali smo mjesecima. Jedan od najboljih hrvatskih boksača, Hrvoje Sep, ulazi u FNC-ov kavez kako bi odradio svoj MMA debi, a pritom je prozvao jednog od najnepredvidljivijih boraca u regiji. S druge strane, Vaso Psycho nalazi se usred trening-kampa i spreman je dokazati da su prepucavanja na internetu i borba unutar kaveza dva potpuno različita svijeta. Dva prekaljena borca. Obojica imaju što dokazati.”

 

 

 

 

FncVaso BakočevićFnc 31Hrvoje Sep
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike