Javio se tim Marka Martinjaka: 'Ovo nosi nepopravljivu štetu'

Hrvatski boksač u bare-knuckleu, boksu bez rukavica, Marko Martinjak, ovih je dana u centru pozornosti zbog incidenta koji se dogodio na malonogometnom turniru Goat League.

Podsjetimo, incident se dogodio tijekom finala malonogometnog turnira Goat League, kada je, prema snimkama objavljenima na društvenim mrežama, Martinjak nakon kraćeg verbalnog sukoba glavom udario igrača, Tomislava Mrkonjića koji je potom pao na tlo.

Sada se oglasio putem svojih društvenih mreže i Martinjakov tim, točnije, njegovi treneri Jasmin Berisha, Igor Divjanović i Vedran Pereković iz Alfa Team Zagreb.

"Kao treneri Marka Martinjaka, osjećamo profesionalnu i ljudsku dužnost obratiti se javnosti nakon događaja na malonogometnom turniru.

Prije svega, želimo biti potpuno jasni: fizičko nasilje nikada nije i ne može biti rješenje, niti iza takvog ponašanja kao treneri ne možemo stajati. Mi smo borci u ringu, a izvan njega moramo biti primjer samokontrole, posebno prema mlađim generacijama koje nas prate. Marko je svjestan svoje pogreške, preuzeo je odgovornost i javno se ispričao, što je bio jedini ispravan prvi korak.

Međutim, smatramo da je trenutačna reakcija javnosti i medijski pritisak koji se stvorio prešao sve granice. Marko prolazi kroz nezapamćen javni linč, gdje se zbog jednog nepromišljenog trenutka u afektu briše sve ono ljudsko i sportsko što je godinama gradio. Raditi od sportaša državnog neprijatelj broj jedan zbog incidenta na amaterskom turniru je jednostavno previše.

Zakon i institucije će odraditi svoj posao i utvrditi odgovornost, što u potpunosti poštujemo. No pretvaranje ove situacije u medijsku senzaciju i javno blaćenje čovjeka koji je već pokazao kajanje nanosi nepopravljivu štetu.

Kao njegovi treneri, ne opravdavamo čin, ali čvrsto stojimo iza svog sportaša u ovim teškim trenutcima. Radit ćemo na tome da se ovakve situacije više nikada ne ponove, a ranjenom igraču još jednom želimo brz i uspješan oporavak", poručili su iz tima.