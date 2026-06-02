Marko Martinjak ostao bez pojasa: 'Više ne priznajemo njegov status prvaka'

Organizacija Arena Golden Fight oduzela je hrvatskom boksaču Marku Martinjaku pojas prvaka nakon što je na nogometnoj utakmici glavom udario protivničkog igrača te mu nanio ozbiljne ozljede, zbog čega je i uhićen.

"Arena Golden Fight se u potpunosti ograđuje od svih privatnih postupaka navedenog borca te od današnjeg dana više ne priznaje njegov status prvaka naše organizacije. Naslov prvaka Arena Golden Fighta u disciplini Extreme Boxing do 95 kg proglašava se upražnjenim do daljnjega. Od svog osnutka Arena Golden Fight promiče sport, disciplinu, poštovanje protivnika, odgovornost i vrijednosti koje borilački sportovi trebaju predstavljati.

Naša je obveza štititi integritet natjecanja, ugled naših sportaša, partnera i navijača te dosljedno djelovati kada su te vrijednosti dovedene u pitanje. Nastavit ćemo graditi organizaciju na principima sportskog poštenja, odgovornosti i profesionalizma, bez iznimki i bez kompromisa", stoji u propćenju borilačke organizacije Arena Golden Fight.

Foto: Arena Golden Fight/Instagram

Podsjetimo, Martinjak je nakon verbalnog sukoba glavom u glavu udario nogometaša Tomislava Mrkonjića, igrača protivničke momčadi na malonogometnom turniru. Sve se dogodilo u nedjelju navečer. Martinjaku je određen istražni zatvor.