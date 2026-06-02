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Marko Martinjak ostao bez pojasa: 'Više ne priznajemo njegov status prvaka'

Marko Martinjak ostao bez pojasa: 'Više ne priznajemo njegov status prvaka'
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Martinjak je uhićen i određen mu je istražni zatvor

2.6.2026.
22:16
M.G.
Davor Puklavec/PIXSELL
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Organizacija Arena Golden Fight oduzela je hrvatskom boksaču Marku Martinjaku pojas prvaka nakon što je na nogometnoj utakmici glavom udario protivničkog igrača te mu nanio ozbiljne ozljede, zbog čega je i uhićen.

"Arena Golden Fight se u potpunosti ograđuje od svih privatnih postupaka navedenog borca te od današnjeg dana više ne priznaje njegov status prvaka naše organizacije. Naslov prvaka Arena Golden Fighta u disciplini Extreme Boxing do 95 kg proglašava se upražnjenim do daljnjega. Od svog osnutka Arena Golden Fight promiče sport, disciplinu, poštovanje protivnika, odgovornost i vrijednosti koje borilački sportovi trebaju predstavljati.

Naša je obveza štititi integritet natjecanja, ugled naših sportaša, partnera i navijača te dosljedno djelovati kada su te vrijednosti dovedene u pitanje. Nastavit ćemo graditi organizaciju na principima sportskog poštenja, odgovornosti i profesionalizma, bez iznimki i bez kompromisa", stoji u propćenju borilačke organizacije Arena Golden Fight.

Marko Martinjak ostao bez pojasa: 'Više ne priznajemo njegov status prvaka'
Foto: Arena Golden Fight/Instagram

Podsjetimo, Martinjak je nakon verbalnog sukoba glavom u glavu udario nogometaša Tomislava Mrkonjića, igrača protivničke momčadi na malonogometnom turniru. Sve se dogodilo u nedjelju navečer. Martinjaku je određen istražni zatvor.

Marko Martinjak
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