Hrvoje Sep, elitni hrvatski boksač, gostovao je u studiju Net.hr i dao stručni komentar velike pobjede Ivane Habazin protiv Kinge Magyar prošlog vikenda u KC Dražen Petrović, kojom je postala WBC i WBA prvakinja svijeta u velteru. Njegov stručni komentar moći ćete na našem portalu pogledati tijekom današnjeg dana.

Nije Sep pričao samo o Habazin i (ne)isplativosti nekih stvari u boksu, o poražavajućoj činjenici za hrvatski sport i boks općenito, za hrvatsko društvo u cjelini da jedna svjetska prvakinja misli i vodi brigu i o organizacijskim stvarima vezanim za svoje mečeve i priredbe u Hrvatskoj, koje su od značaja za hrvatski sport i za promociju države i njene sportske uspješnosti na najvećoj sceni u cjelini...

Dotaknuo se Sep u našem studiju i ostalih borilačkih tema, kao i nekih detalja iz svog života, ali nismo, zbog vremenske ograničenosti, mogli proći sve planirane teme. Stoga, jednu smo odlučili izdvojiti posebno i obraditi ju telefonski malo kasnije, a onda i plasirati u tekstualnom obliku. Trash talk, granica dopuštenosti, što je prihvaljivo, što ne, kao i Sepova situacija s Vasom Bakočevićem...

"Znači, neke stvari u profesionalnom sportu su dopuštene, a neke nisu pristojne niti ljudski, a Vaso Bakočević ima istu priču kao Conor McGregor. Ista priča. Nisam protiv toga u normalnoj mjeri, ali neke stvari koje neki borci rade, kako se ponašaju i što govore u kontekstu zarade, veće marketinške isplativosti i sebe i meča, ono što se događa u svijetu, to je upravo ono što je napravio Conor McGregor. On je napravio karijeru na vrijeđanju drugih ljudi. Na ismijavanju drugih ljudi. U kontekstu karijere, najveće novce koje je zaradio, zaradio je na tim stvarima. Kad to ode predaleko, onda za mene nema više tu povratka", objašnjava nam Hrvoje Sep i prelazi na Vasu Bakočevića...

"Za mene Vaso Bakočević nije pravi borac. Ono što on radi, radi lošu reklamu borilačkom sportu. On ima dobrobit od ismijavanja i vrijeđanja drugih ljudi i to pokazuje koliko nam je društvo otišlo u pogrešnom smjeru. Vaso Bakočević predstavlja ono najgore od društva. Po meni. Kad gledam takve ljude, prvo što mi dođe da bi takve ljude bilo najbolje istući. E sad, da ne budem ja licemjeran, mi živimo u profesionalnom sportu od novca. Naravno da živimo. Ali opet, ne smiju se prelaziti neke granice zdravog ukusa prosječnog gledatelja, to meni aposlutno nije normalno".

Sep je nastavio priču:

"Takve stvari se ne bi smjele događati. Ja bi dao zabranu ljudima koji prijeđu granice zbog promoviranja meča, da idu toliko daleko, da se uvlače obitelji, osobe, djeca itd. Ne govorim tu sad samo o Vasi, nego općenito".

Hoće li onda doći do meča Sepa i Bakočevića?

"U sportskom kontekstu mi smo mu ponudili meč u bilo kojem borilačkom sportu. Vaso Bakoćević ne može stati u istu rečenicu s pravim sportašem. Tu nemamo što razgovarati. Ponuda još uvijek stoji, bilo kad i bilo gdje. Boriti se s takvim čovjekom koji predstavlja sve pogrešno u sportu i društvu je zadovoljstvo."