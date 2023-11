U utorak smo razgovarali s Vasom Bakočevićem "Psihopatom", uoči megaspektakla u dvorani Aleksandar Nikolić ove subote. FNC 13 od 20.00 ekskluzivno će prenositi RTL-ova brzorastuća platforma Voyo, a radi se o možda i najjačem FNC eventu ikad. Naime, meč Vase Bakočevića Psihopate i Francisca Barrija Croate najiščekivaniji revanš u regiji, a prema riječima Dražena Forgača Forgyja potpisniku ovih redaka prije dva dana u razgovoru, borba Vase i Croate najveća je MMA borba ikad.

Voyo donosi borilačke spektakle svakog mjeseca. 4.studeni - FNC 13 - Beograd. Prosinac - FNC 14 - Sarajevo. Svaki mjesec BKFC event na Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Samnom se nikad ne zna po pitanju moje budućnosti'

Jedan dio razgovora između vašeg autora i Vase odnosio se na mogući bare knuckle meč njega i Hrvoja Sepa. Naime, Leonard Pijetraj, poznati boksački trener i Hrvoje Sep žarko žele borbu upravo protiv Vase Bakočevića. Ne jednu, nego tri ako treba - u boksu, slobodnoj borbi i bare knuckleu.

FNC 13 ove subote, 4. studenog, stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo od 20.00 u prijenosu UŽIVO

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve ovisi o tome što će se dogoditi u meču između mene i Croate. Ja sam tip kojem se ne može vjerovati, pa ja sam sebi ne mogu vjerovati. Obično poslije borbe kažem - pobijedio sam, sad ću odmoriti ali dobro. Za dvadeset dana me zovu iz Rusije za boksački meč i ja prihvatim poziv, hipotetski sad govorim. Znači, nikad se samnom ne zna po pitanju moje budućnosti", rekao nam je Vaso Bakočević i nastavio:

Vaso Bakočević: 'Zainteresiran sam za borbu sa Sepom, nitko mi se nije javio'

"Htio bih sljedeće godine odraditi bare knuckle meč. Tu sam se pronašao. To je rokanje golim šakama, ma baš za mene... Naravno, moje ambicije su vezane za FNC, ako se Filip Pejić bude oporavio, došao k sebi, pošto su ga u posljednjih tri-četiri meča jezivo nokautirali. Zato je Pejić uzeo odmor, da ne bi dobio kakve napadaje. Nije pametno nakon toliko pretrpljenih nokauta nastaviti odmah, treba odmoriti, da se mozak smiri od udaraca, da glava dođe k sebi. Nakon Croate, u FNC-u bih za sljedećeg suparnika htio Nitra. Naravno, sve to zavisi od mene, kad ja kažem, izaberem kilažu i lokaciju, to će tada i biti. Filip se tu ne pita ništa".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što je s Hrvojem Sepom? On želi upravo vas...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Njegov trener Leonard želi da se Hrvoje bori samnom i u boksu i u bare knuckleu i u slobodnoj borbi, da napravimo jednu vrstu spektakla - trilogije. Ja sam odmah odgovorio da sam zainteresiran i da mi se jave ljudi koji bi to organizirali. Nitko se javio nije. Otvoren sam za sve opcije. Samo, moraju me platiti i mora biti po mojim nekim pravilima. Realno, da s Hrvojem Sepom uđem u ring i boksam prema pravilima profi boksa, to je uopće i glupo. Hrvoje Sep je boksač s iskustvom olimpijskog boksa i ja u boksu protiv njega nemam što tražiti. Isto tako, ako Hrvoje misli da može samnom u kavez u slobodnoj borbi, to će trajati doslovno minutu. Masakrirao bih ga u slobodnoj borbi. Možemo napraviti da jedna runda bude muay thai, jedna MMA, a jedna boks."

Leonard Pijetraj: 'Vaso nigdje javno ni privatno nije rekao da bi se borio sa Sepom, nismo dobili nikakav odgovor'

Okrenuli smo broj Leonarda Pijetraja kako bi se referirao na navedeno...

"Tko je rekao da može, Vaso? Ma može, sad bi vam rekao što može, ali neću prostačiti... Vaso Bakočević nigdje javno ni privatno nije rekao da bi se borio sa Sepom, mi odgovor nismo dobili. Mi smo čekali odgovor, dali smo mu ponudu kad god hoće, gdje god hoće, u kojem god borilačkom sportu hoće sa Hrvojem Sepom... Ja sam čak rekao u sva tri - boksa, MMA i bare knuckle. Nigdje nama nitko iz njegovog tima nije poslao na našu ponudu, niti od njega osobno nismo dobili odgovor. Nemam poruku, nemam mail, nema niti javnog nekog odgovora iz medija, nemam niti privatnog. Kakav njegov odgovor, nema nikakvog odgovora Vase i njegovog tima. Šutio je nakon što smo mu mi poslali ponudu za borbu s Hrvojem, nigdje se nije javio... Pa evo, u Beogradu se na FNC-u mogao boriti, ali, Vaso sam sebi bira suparnike. Mi želimo Vasu u ringu, kavezu, bare knuckle trokutastom ringu, ovakvom - onakvom ringu ili borilištu, bilo kad i bilo gdje... Mi još od Vase nigdje nismo dobili odgovor. Ako netko to hoće organizirati, mi smo za. Ne bih rekao da se Vaso boji, to ne mogu reći, jer čovjek nije dao nikakav odgovor. Kad da odgovor, onda ću znati hoće li ili neće. Ako neće, siguran sam da se boji. Ako je kazao da hoće, neka to kaže javno i nema problema. Mogao je već to javno kazati, odmah bi se to razbuktalo. Mi smo dali javno, on nije".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvoje Sep: 'Razmišljam o prelasku u bare knuckle i htio bih Vasu'

Prije mjesec i pol dana Hrvoje Sep nam je otkrio:

"Razmišljam i ja o prelasku u bare knuckle, nedavno sam bio u pregovorima za jedan takav meč da ga odradim. Netko je bio spomenuo Vasu Bakočevića Psihopatu po bare knuckle pitanju, jer on sebe zove kraljem bare knucklea i kad je čuo moje ime da je spomenuto u njegovom kontekstu, on mu je rekao - 'ja sam tu kralj, nitko ne može protiv mene'. Onda smo mu ponudili meč po boksačkim pravilima, bare knuckle pravilima, ma u čemu god želi. Jer, razlika je između pravih boraca i onih koji to rade samo zbog zarade. Ja sam ratnik, ja se samo želim boriti, a borbe mi cure na kapaljku. Zato sam zainteresiran za bare knuckle", izjavio je Sep i dodao:

"Nije Vaso Bakočević toliko lud ući, nije baš tolika Psihopata samnom u boksački bare knuckle ring. Ja sam boksač, on nije... Nije se oglasio po tom pitanju".