Nazvali smo poznatog hrvatskog boksača Hrvoja Sepa kako bi nam prokomentirao Bare knuckle spektakularnu priredbu pod nazivom BKFC 50, koja se jutros po našem vremenu od 03.00 mogla gledati samo na Voyo platformi, ali priča nas je odvela u skroz drugom smjeru. Uvijek je tako s iskrenim tipovima poput njega, sa sportovima koji nude ono nešto više...

Taman je Hrvoje Sep sjedao u automobil u Varaždinu, gdje je bio na boksačkim mečevima i zaputio se za Zagreb. I onda nam se prilikom vožnje u potpunosti otvorio.

U glavnom događaju BKFC-a 50, Lorenzo Hunt je u lakoteškoj kategoriji, u borbi za pojas, stao u ring zajedno sa Chrisom Camozzijem. Nakon pet rundi meča u kojem su borci dali sve od sebe, pobjednikom je proglašen Hunt rezultatom 48-47, 47-48 i 49-46.

Lorenzo Hunt je proglašen, tako, novim vlasnikom pojasa u lakoteškoj kategoriji, a usput je obranio i svoj pojas u poluteškoj kategoriji.

Hrvoje Sep uvodi nas u bare knuckle i iznosi neke svoje viđenje, te po prvi put otkriva svoja razmišljanja, poglede, trenutne probleme sporta kojim se bavi, ali i izazove...

"Boks bez rukavica je zanimljiv i uzbudljiv borilački sport i sve pohvale vašem RTL timu i za prijenos eventa na svojoj brzorastućoj platformi Voyo, ali u bare knucklea postoji jedan problem i pozadina. Ne želim biti prekritičan, ali problem je u tome što većina ljudi, površnih pratitelja borilačkog sporta kojih je nekako najviše, ne odobravaju sport koji je tako brutalan i u kojem su ozljede moguće prilikom doslovno svakog udarca, jer je to boks bez rukavica. Šira javnost ga nikad neće odobravati, ali sama boksača javnost isto tako baš i ne odobrava, a ja idem stvarno na sve žive borilačke evente. Vidim, primjećujem da bare knuckle nailazi na neodobravanje od samih boraca. Ali, u nestašici mečeva, prilika, prihvaćaš onda i bare knuckle borbe", kazao nam je Hrvoje Sep i nastavio:

'Šire mase, šira javnost nikad neće prihvatiti bare knuckle'

"Za površne pratitelje bare knuckle je prebrutalan. Pa, i boks i MMA su sportovi koji su im pebrutalni, a gdje neće ovo gdje svaki udarac otvorena rana, doslovno. No, boks bez rukavica je izvorni boks jer boks, 'normalni', nastao je kao sport bez rukavica. Međutim, boksači su stavili rukavice zbog ozljeda ruku, ne glave. Jer, ruke su prečesto pucale. I kako je medicina napredovala, tako su napredovala i saznanja što se ljudskom mozgu i tijelu događa kad primaju udarce."

Znači, razvojni put boksa išao je iz bez rukavica u rukavice?

"Naravno, sigurnost je postajala sve veća. Bare knuckle nikad neće biti prihvaćen kao sport za neke šire mase. Ono što ga je jako populariziralo su poznata imena koja idu, prelaze u taj sport, a koja su nekad bili poznati MMA borci, zvijezde, prvaci, izazivači pojasa itd... Maldonado, Alvarez, Dos Santos, Werdum... Svima je bare knuckle izazov, ali bitno za napomenuti kako su to sve borci na zalasku karijera. Teško da bi jedan Ngannou prešao u bare knuckle."

I onda nam se Sep u potpunosti otvorio...

"Sad kad ovako otvoreno pričamo, moram priznati da ste me iznenadili malo pozivom o bare knuckleu baš sad. Razmišljam i ja o prelasku u bare knuckle, nedavno sam bio u pregovorima za jedan takav meč da ga odradim. Netko je bio spomenuo Vasu Bakočevića Psihopatu po bare knuckle pitanju, jer on sebe zove kraljem bare knucklea i kad je čuo moje ime da je spomenuto u njegovom kontekstu, on mu je rekao - 'ja sam tu kralj, nitko ne može protiv mene'. Onda smo mu ponudili meč po boksačkim pravilima, bare knuckle pravilima, ma u čemu god želi. Jer, razlika je između pravih boraca i onih koji to rade samo zbog zarade. Ja sam ratnik, ja se samo želim boriti, a borbe mi cure na kapaljku. Zato sam zainteresiran za bare knuckle. Jednom borac - uvijek borac, spreman sam na sve. Svašta mi pada na pamet u svakakvim borilačkim sportovima jer sam borac u srcu."

I, hoćete li se boriti onda sa Psihopatom?

"Nije Vaso Bakočević toliko lud ući, nije baš tolika Psihopata samnom u boksački bare knuckle ring. Ja sam boksač, on nije... Nije se oglasio po tom pitanju."

Zašto razmišljate prijeći u bare knuckle?

"Razmišljam u tom smjeru zato što sam ove godine, recimo, dobio deset ponuda za mečeve, sve sam ih prihvatio, a mene nije nitko. Bare knuckle bi bio jednostavnije za dogovoriti. Istina, problem je što je lova nikakva, ali imate situacije gdje borci koji su poznati u svijetu zarađuju puno u bare knuckleu, zbog svojih imena. Tipa, Alvarez kojeg je McGregor nokautirao, a koji je bio jako ime u UFC-u, borio se u bare knuckleu za nekoliko stotina tisuća dolara. To je informacija koju znam i posljednji dobar primjer."

Veliki novci, moramo biti iskreni...

"Bare knuckle će naći svoje mjesto među najžešćim ljubiteljima borilačkog sporta u Hrvatskoj, ali i svijetu. Što se tiče mene, ako se otvori dobra prilika u bare knuckleu naravno da ću ju prihvatiti, jer se želim boriti. E sad, je li to pametno... "

Treba li vam takvo što nakon svega?

"U svakom borilačkom sportu se riskira zdravlje, ali u boksu bez rukavica, u svakom slučaju, boksač koji je tehnički potkovan manje riskira, u svakom slučaju. Razmatram opcije, teško mi je doći do mečeva u boksu. Evo, gledam i druge borilačke sportove - dečki se muče da bi nastupali dva puta godišnje. U tom kontekstu sam razmišljao, borit ću se na bilo koji način nego se ne boriti. Normalno da je boks, normalni boks, plemenita vještina, moj prvi izbor i moj prioritet. Prošli tjedan sam bio blizu, jako blizu realizacije jednog meča, dosta velikog s jednim jakim imenom, ali se nije ostvario. U ovom trenutku nisu bili zainteresirani za mene, nego su odabrali drugog. U posljednje tri ili četiri godine imao sam samo tri boksačka meča i naravno da ja kao borac želim nove izazove, želim mečeve i borbe, pa ako treba i u bare knuckleu."

Ali, boks s rukavicama je primarni sport Hrvoja Sepa i dalje?

"Najviše radim na boksačkim mečevima, ali u neimaštini mečeva, rađije mi se borio nego ne. Generalno, nisam preveliki fan bare knuckle samo zbog ozljeda koje su česte i neugodne - pucaju šake, nosevi, uši pucaju, usne... Kažem, nije da se toga bojim, ali kad ideš u bare knuckle, moraš biti svjestan što taj sport nosi. To je boks, ali boks kakav se boksao prije sto godina. Razvoj boksa je išao u smjeru rukavica i smanjenja ozljeda, a ovo s bare knuckleom je korak unazad. No, ljudi traže neku brutalnost i ako to traže, onda ljudima dajmo kruha i igara."

Sep nam je objasnio što se dogodilo sa smanjenjem popularnosti boksa u Hrvatskoj, odnosno što je pridonijelo padu gledanosti, praćenosti boksa od strane širih masa, šire javnosti...

"Za kraj bi htio reći nešto o boksu kao takvom. Veća popularizacija i normalnog boksa u Hrvatskoj uvjetovana je marketingom, tj prijenosom mečeva. U Hrvatskoj je boks bio strašno popularan 90-etih godina prošlog stoljeća. S odlaskom generacije Tyson - Lewis - Holyfield, mi smo jako malo, u Hrvatskoj se jako malo boksa prenosilo. Boks kao takav teško je dolazio do ljudi, širih masa, iako u isto vrijeme je bilo strašnih šampiona koji su odrađivali vrhunske mečeve. Dok smo mi prenosili, s vremena na vrijeme, neke mečeve koji i nisu bili previše zanimljivi, pa se malo interes i zagubio", rekao nam je Sep i zaključio:

"Ali, ono što je bitno da se ljudi boje borilačkih sportova jer je opasan. Ja se sad, iskreno, ne mogu sjetiti niti jednog moga kolege sportaša koji je operiran, a u ostalim sprotovima tipa nogomet, košarka, rukomet, svi su polomljeni, imali potrese mozga, svakakve operacije su prošli. U boksu takvih stvari ima još najmanje, a u nekontaktnim sportovima, onim gdje s ene udara, dolazi do uznemirujućih ozljeda i operacija. Nemam ništa protiv ostalih sportova, dapače, sve sportove volim."