Hrvatsko hrabro srce, princ bare knucklea. Samo su neki od atributa, pridjeva koji se vežu za Marka Martinjaka, najboljeg hrvatskog bare knuckle borca (boks bez rukavica).

Za Marka poraz nikad nije opcija

Za njega poraz nije opcija nego u svakom meču želi demolirati svog protivnika, a vodi ga cijenjeni borilački trener, borac i vlasnik poznatog Armus Gyma Ivica Ivić. Njih dvojicu spojila je sudbina. Život ih nije mazio, čak štoviše... Iza obojice je filmska priča koju su dečki došli ispričati samo u studio Net.hr-a.

Radi se o posebnim likovima koji ne glume, domoljubima, istinskim sportašima i ratnicima koji su svoji i kao takvi oduševili su nas. Naravno, svojim mukotrpnim radom došli su do razine da im je samo nebo granica. Marko Martinjak je bare knuckle svjetski prvak koji želi biti najbolji boksač bez rukavica svih vremena.

Ivica Ivić je fenomen

Ivica Ivić, s druge strane, prkosi svim zakonitostima, posebno onim zdravstvenim. Čovjek je sav slomljen, pravi fenomen, preživio je tragediju koja bi mnoge slomila, zbog koje bi mnogi pokleknuli, ali ne i on... Ivica Ivić ima više odrađenih operacija na sebi (ima 10 operacija ramena, od toga 8 od sporta), borilački je Ivica i Janica Kostelić, ali on ne priznaje poraz, padanje u krevet, odustajanje ili bilo kakvu kočnicu...

Taj je sa šarafima ulazio u ring i sa tek operiranom nogom slao na spavanje suparnike. Da, uistinu nevjerojatno, ali pričekajte samo da vidite kakvu nam je ovaj uspješni borilački dvojac priču ispričao. Njihovo gostovanje u našem studiju bilo je posebno. Dečki su, onako iskreni, u potpunosti se otvorili i progovorili o svemu.

Oni su drugačiji od drugih, gospoda i ratnici

Drugačiji su od drugih i tih nešto više od sat vremena ugodnog razgovora proletjelo nam je u trenu. Njih dvojica uistinu žive borilački sport.

"Želim zajedno sa svojim trenerom ispisati povijest bare knucklea i postati najveći ikad u ovom brutalnom sportu. Ispisali smo povijest bare knucklea u Hrvatskoj i Europi, a sad želimo ispisati i svjetsku povijest. Mi živimo ovo, mi ovo volimo, fanatici smo u onom što radimo i želimo osvojiti sve što možemo zajedničkim snagama", poručili su i Marko Martinjak i Ivica Ivić.

Marko je jako iskren, kao da se s njim znamo godinama

Marko Martinjak jako je iskren kad priča od sebi, baš dečko s kvarta kako bi se ono reklo. Imali smo osjećaj kao da se s njim znamo godinama. Takav Marko dojam ostavlja na ljude, otvoren je i ne glumi...

"Kao dijete sam bio problematičan i da, bio sam u zatvoru i to ne želim više, iako sam imao normalne i najbolje roditelje na svijetu koje ovim putem pozdravljam. Sad imam drugačiji put i prioritete. Ja kad nešto zacrtam onda to i ostvarim. Želim biti najveći bare knuckle borac ikad i sa svojim trenerom ostvariti velike stvari. Prije nego što sam imao problema sa zakonom bio sam svjetski prvak u full contactu i svjetski prvak u bare knuckle do 101 kg. Onda su se dogodili privatni problemi, zaglibio sam, nije mi bilo baš do ničeg. Izlasci, pijančevanja itd... No, meni problemi sa zakonom ne treba više. Kad si vani primjerice, svakakvi likovi ti dolaze, nadrogirani, ovakvi onakvi, gadi mi se gledati kako se ljudi vani ponašaju. Šalju ti DJ kojekakve pjesme, kao za Martinjaka a svi više-manje znaju tko sam", kazao nam je Marko Martinjak i nastavio:

'Bio sam tu gdje sam bio, ali sam izašao na pravi put'

"Onda mi dolaze nadrogirane i pijane budale i ono, moraš ga izdominirati, moraš mu pokazati zašto si ti taj i taj. Bio sam tu gdje sam bio, ali sam izašao na pravi put, odlučio se vratiti u BKB, odmah su mi dali borbu za titulu i postao sam dvostrukim svjetskim prvakom u Police Gazetteu i u BKB-u u supersrednjoj kategoriji i to je to. Svoj život sam podredio sad samo tome. Potpisao sam još i novi ugovor 17. ili 14. prosinca i sav sam u tome. Ivica i ja smo počeli opel suradnju sredinom prosinca. Morao sam se maknuti od svog bivšeg trenera zbog nekih njegovih privatnih problema u koje ja ne želim biti umiješan i to je to. I mi sad radimo jednu ozbiljnu priču i idemo dalje. Nikad poraz, uvijek lekcija", iskreno nam govori Marko Martinjak koji je poslao poruku mladima:

"Jedinu poruku koju im mogu poslati da uživaju u onome što vole jer gledaj - ne može svatko od nas biti vrhunski sportaš - ali ako čovjek ima talenta u nečem, drži se samo toga. Mladi trebaju težiti svojim snovima".

Pogledajte gostovanje u studiju Net.hr-a dvojice istinskih ratnika.