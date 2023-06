Trostruki aktualni bare knuckle prvak svijeta Marko Martinjak i njegov trener i menadžer Ivica Ivić iz Armus Gyma gostovali su u srijedu u studiju Net.hr-a nakon grandioznog uspjeha i osvajanja BYB Police Gazette dijamantnog pojasa u Londonu prošle nedjelje.

Oduševili borilački svijet

Bilo je ovo njihovo drugo gostovanje u studiju Net,hr-a, ali prvo nakon spomenutog grandioznog uspjeha i pisanja povijesnih stranica ovog brutalnog sporta. Inače, za Marka Martinjaka bio je ovo ukupno 4 osvojeni pojas u bare knuckleu u karijeri i peti naslov, ako njima pribrojimo i osvajanje u kickboxu.

Iza Marka Martinjaka i Ivice Ivića mukotrpan je i krvav rad kakvog rijetki mogu shvatiti. Sve što se ovom borilačkom dvojcu trenutno događa, ovim borilačkim fanaticima, za sve postoji veliko pokriće. Inače, zanimljive stvari događale su im se u Londonu u uzvratnom meču u kruseru protiv opasnog Amerikanca Jaromea Hatchea, bare knuckle boksača koji iza sebe ima MMA karijeru, a koji ga je slučajno nokautirao u ožujku ove godine.

'Svi su na stereoidima osim mene'

"Ne znam hoće li se to vidjeti na snimci, ali na pauzi između prve i druge runde, Marko dolazi u kut i gleda kroz mene. Sluša me što mu govorim, ali vidim ja da on nije tu. I ja mu lijevu šamarčinu zalijepim. Čovječe nećeš vjerovati, ali njegove oči, kao da su se razbudile, vratio se Marko u fokus", priča nam Ivica Ivić.

Marko tvrdi kako su svi u bare knuckleu na stereoidima, ali ne samo u bare knuckleu...

"Ma bubaju se svi sigurno. Pa, tamo su ljudi kao da u 300 film uđeš. Gledaš ih, isklesani, žile, ono, to sve skače... To kao da si uzeo crtić Dragon Ball i gledaš ga".

Ivica Ivić nam otkriva da pojedine organizacije u bare knuckleu nemaju ugovor s doping kontrolom...

Drama tri tjedna prije meča

"Moraš dati samo urin za droge, ali to je to", govori nam Marko Martinjak.

Ivica Ivić nam naglašava kako je bare knuckle trenutno najbrutalniji sport...

"Jedan udarac golom šakom izbije ti oko, pucaju arkade i vilice, a tri tjedna prije meča Marko je imao ozbiljnih problema s desnim laktom".

Marko nam je rekao:

"Nisam mogao ruku ispružiti. To je ubijalo od bolova. Nekakva se tekućina napunila u dijelu lakta i izazivalo je strašne bolove."

Što su još dečki rekli pogledajte u priloženom videu.