Nešto više od tri mjeseca najbolji hrvatski bare knuckle boksač Marko Martinjak, zajedno sa svojim trenerom Ivicom Ivićem, mukotrpno se pripremao za osvetu protiv Amerikanca Jaromea Hatcha u Armus Gymu u Zagrebu.

Želi uzvratiti za neopreznost u Dubaiju

U nedjelju navečer u Indigo - O2 Areni u Londonu hrvatsko hrabro srce ulazi u ring po drugi put u karijeri protiv Amerikanca Jaromea Hatcha, protiv kojeg ga je 18. ožujka u Dubaiju, na BYB 16 priredbi, samo jedna neopreznost koštala nokauta i četvrtog svjetskog pojasa u karijeri (Police Gazette World Diamond Belta), onog u najprestižnijoj BYB Extreme organizaciji nakon što je otišao u višu kategoriju.

Borbu je Marko tada otvorio jako dobro, vidjelo se da je tehnički na puno višem nivou od Jaromea Hatcha kojeg je dva puta rušio, ali nakon toga naletio na jedan lucky punch - desni overhand i naposljetku nokaut. Marko Martinjak ovog puta ništa ne želi prepuštati slučaju. Puno je naučio iz tog poraza. Jer, na greškama se uči. Svaka škola se skupo plaća...

'Spreman sam za rat u ringu do iznemoglosti'

"Dosad sam uvijek ulazio u ring spreman nekom otkinuti glavu. Sad sam spreman za rat u ringu do iznemoglosti. Idem iscrpiti suparnika i dobiti ga na bodove ako treba. Jedva čekam da šou počne, rock and roll. Bit će to spektakl frende i jedva čekam da uđem u ring", kazao je samo za Net.hr bare knuckle princ Marko Martinjak uoči borbe.

I sam je svjestan kako je bolji i kvalitetniji boksač od Jaromea Hatcha, ali i kako ne smije ponavljati više grešku koja ga je koštala pojasa prvaka u Dubaiju. Mora boksati na bodove, a ne uči u tučnjavu s Hatcheom. To mu je za vrijeme priprema poput kakve mantre stalno govorio i Ivica Ivić koji je jako puno uložio u njega da bi bio na razini na kojoj sad Marko i je i gurat će ga Ivica Ivić i dalje na sve moguće načine gdje god stigne...

Marko i Ivica su fanatici koji žive borilački sport 24 sata 7 dana u tjednu

Naravno, krvavo je trenirao i Marko koji je totalni fanatik. Zato su njih dvoje jako dobar tandem jer oboje žive borilački sport 24 sata dnevno sedam dana u tjednu. Marko Martinjak ispisao je povijest bare knuckle boksa u Hrvatskoj i Europi, a sad ju piše u svijetu. Marka se smatra jednim od pionira hrvatske borilačke scene, a svojevremeno je osvajao titule u amaterskom boksu, kickboxu, tajlandskom boksu, K1 i boksu bez rukavica. Iako je u profesionalnom boksu odradio čak 35 mečeva, njegovi najbolji dani ipak su u boksu bez rukavica gdje je postao najbolji na svijetu.

"Spreman sam i na 500% sam. Ovaj tjedan sam imao lagano održavanje kilaže, skinuo sam 7 i pol kilograma za meč. Čekamo u subotu vaganje da se mogu najest k'o čovjek i onda u nedjelju boksam", priča nam u svom stilu zagrebački dečko Marko Martinjak i prisjeća se posljednjeg okršaja sa Hatcheom...

"Nakon onog puta kad sam rušio Hatchea dva puta i nesretno izgubio pojavio se taj dečko iz Dubrave, što sam kazao na intervjuu u studiju Net.hr-a upravo kod tebe Silvek. Tada sam ti rekao da ću se za uzvratni meč spremati s tim boksačem iz Dubrave i kako si više neću dopustiti da me uzme nekakav moj dišpet i filozofija - sad ću ti skinuti glavu. Ne, ovog puta ću taktički odraditi borbu ako treba na bodove. Istina, svakom želim u ringu otkinuti glavu jer je bare knuckle boks takav borilačko-kontaktni sport jer kad uđemo u ring, mi idemo jedan drugom otkinuti glavu, napraviti što veću štetu. Naravno, nakon toga smo frendovi i poštujemo se kao borci. To će sad u Londonu biti event Amerika protiv Europe. Amerikanci su se nešto busali, a ja nisam baš pretjerano nešto fan Amerikanaca tako da ih idemo pobijediti".

Taktičke izmjene, kontra gard, kretnje u ringu...

Marko je ovog puta jako puno radio i posvetio pozornost taktičkim izmjenama - kontra gardu, kretnjama u ringu i rad ruku su Martinjak i Ivica Ivić digli na veći nivo, da ne padaju u meču itd... Isto tako, radili su dečki dosta i na snazi. Sad je Martinjak na većem nivou nego što je bio u Dubaiju.

"Poraz protiv Hatchea mi je dobro došao. Previše sam bio poletio i nisam bio prizeman. Mislio sam da sam najbolji. Da se razumijemo, smatram i dalje da sam najbolji bare knuckle boksaš na svijetu, ali poniznost je vrlina i treba biti ponizan u svakom trenutku - kako u pobjedi tako i u porazu. Poraz za mene nikad nije poraz nego uvijek lekcija iz koje čovjek nešto novo nauči, tako da smo i iz ovog mog posljednjeg poraza Ivica i ja naučili nešto novo. Idemo ovog put spremniji, oprezniji i idemo iskusniji zbog tog poraza. Znamo što će Hatche raditi. On nije na mojoj razini boksa, nije moj level i to ćemo i pokazati. Spremili smo i neka taktička iznenađenja".

Marko Martinjak ovu borbu protiv Jeroma Hatchea može staviti u rang one protiv Chada Kellyja s kojom se vratio u ring nakon pet godina pauze. Impresivni nokauti i bespoštedan način borbe je ono što najviše krasi Martinjaka i čime on oduševljava publiku. Samo jedna sjajna pobjeda proiv Kellyja bila je dovoljna da oduševi i čelnike britanske promocije, a oni su mu zauzvrat ponudili ugovor na tri godine.

Pokazao veliku razinu kolegijalnosti

Znači, radi se o velikom meču, jednom od najvećih u karijeri za Marka Martinjaka koji je opet pokazao veliku razinu kolegijalnosti...

"Nažalost i Antonio Plazibat je izgubio u Gloryju proteklog vikenda, a ranije je izgubio i Alen Babić svoj meč za naslov prvaka svijeta. Isto tako, u prvom dijelu godine poraženi su i Smakići i Roberto Soldić u ONE Championshipu, pa se iskreno nadam da će hrvatski borilački sport mojom nedjeljnom pobjedom protiv Hatchea, ako Bog da, prekinuti taj loš nit za hrvatski borilački sport i da ćemo krenuti svi zajedno puno jače i bolje u drugi dio godine. Ja sam više-manje s tim dečkima privatno dobar. Jako dobro znam kroz što prolaze, kakvu muku, krv, suze i znoj iza sebe ostavljaju kako bi participirali u borilačkom sportu koji nije lagan. Dijelimo kao borilačke kolege isti kruh sa sedam kora kako se kaže... S Plazom (Antonio Plazibat op.a) sam nekad bio i timski kolega. Uz Babića sam nekad sparirao prije sedam-osam godina. Smakići je prvi meč u amaterskoj karijeri odradio upravo samnom. Zato sam im uvijek podrška, kao što su oni meni", govori nam Marko i otkriva da bi, u slučaju pobjede, treći meč protiv Hatchea trebao biti u SAD-u u normalnom ringu u BKB-u. Stoga, jasno kako mu ova borba u Londonu otvara vrata nečeg velikog...

Pobjeda Marku otvara vrata tržišta SAD-a

"Da, otvara mi vrata tržišta Amerike. To je nešto što Ivica i ja ciljamo. Znači, kad boksaš u SAD-u dolaze i jači sponzori. Ipak je to jedno veliko tržište od 300 milijuna ljudi."

Marko želi biti najveći bare knuckle boksač u povijesti. To nam je rekao u ranije spomenutom gostovanju u studiju Net.hr-a početkom travnja koji je izazvao veliki interes javnosti...

"I dalje stojim iza toga, pogotovo jer dolazim iz jedne male Hrvatska, ponosne zemlje koja ima 3 milijuna i 800 tisuća stanovnika da jedan Hrvat bude proglašen među najboljima, ako ne i za najboljeg bare knuckle boksača ikad. To mi je cilj. Imam za sad osvojene tri svjetske titule i sad ganjam četvrtu u karijeri. Znaš i sam da sam u bare knuckle ušao iz čiste znatiželje, nakon običnog boksa, jednostavno sam se zaljubio u ovaj brutalni sport nakon prvog meča i ostao sam u tome. Nije me sramota reći kako sam u običnom profi boksu bio onaj za pojačavanje i podebljavanje skora drugim boksačima. Zbog logistike i možda što nisam imao bolju amatersku karijeru primjerice kao Filip Hrgović nisam ni uspio ništa napraviti u običnom boksu."

Marko je poslao poruku i svom suparniku i čitavoj hrvatskoj javnosti...

"Nadam se da je Hatche spreman jer ja dolazim spreman i želim da zna, želim mu poručiti samo jedno - da ga očekuje 'rat', odnosno taktičko-tehnički 'rat'. Navijači koji budu došli borbu i oni koji će pratiti meč na druge načine, odnosno moji prijatelji, neće biti razočarani. Idemo po pobjedu, druge opcije nema."

Poraz nikad nije bio opcija

Za Marka Martinjaka poraz nikad nije bio opcija, kao ni za njegovog trenera Ivicu Ivića i upravo je to ta filozofija, između ostalog, koja ih spaja i zbog koje su njih dvojica tako kliknuli u ovom krvavom sportu u kojem kad udari gola šaka glava odmah puca, dolazi do teških ozljeda, a mogu se izbiti i zubi...

"Spremni smo i ovog puta nema nikakvih iznenađenja. Taktiku za borbu protiv Hatchea smo jako dobro razradili, pripreme su jako dobro odrađene i ja sam svoj posao odradio maksimalno. Analizirali smo što se dogodilo u prošloj borbi, pričali smo puno, dogovarali se, planirali smo njegove kretnje i sve, kako da boksa... Ja sad jedino da uđem u Markovu glavu i da odradim borbu, a to nije moguće. Govorio sam Marku čitavo vrijeme - idemo sad boksati na bodove, a ako u međuvremenu dođe do situacije za nokaut, onda neka ga nokautira. Idemo pametno jer nam je samo pobjeda bitna. Nećemo ići u fight, da se ne bi dogodilo kao i zadnji put. Da smo ostali i u prošlom meču pri tome da nije ušao u tučnjavu, da ga nije publika povukla, naša zastava, da mu nije krv proradila, on bi ostao prvak, pobijedio bi. Nažalost, proradio je kod njega taj životinjski instinkt, naletio je na udarac i završilo je tako kako je" govori nam Ivica Ivić i nastavlja:

Ivica Ivić: 'Boksat ćemo i sedam rundi samo da dobijemo'

"Vidjelo se i tad da je Marko bolji boksač i da je naletio na taj udarac, ali bare knuckle je takav udarački sport. Ma, rekao sam Marku - ako bude trebalo boksamo i sedam rundi samo da dobijemo. Lijevi i desni direkt, ulaz - izlaz, ništa nećemo forsirati. Pobjeda Marku donosi novi pojas u novoj kategoriji - velteru do 88.5 kg. I financijski se to penje jednu stepenicu gore kao i što mu se otvaraju vrata SAD tržišta, a samim time i sponzora. Dakle, šampion se mora vratiti još jači i bolji. Samo 22 Hrvata sad iz kluba ga idu u London gledati. Marko je za Hatchea sparirao s Hrvojem, boksačem iz Dubrave koji je manje visine, nabijen još k tome. Radi se o dečku koji radi u boksačkom centru na Velesajmu i surađuje i radi sa Marijom Šigijem iz BK Coloseum u Utrinama - Novi Zagreb. Sve u svemu, idemo po pobjedu jer poraz nikad nije opcija", zaključio je Ivica Ivić.