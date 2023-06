Najbolji hrvatski bare knucke boksač i od jučer trostruki prvak svijeta Marko Martinjak nije skrivao oduševljenje zbog grandioznog postignuća. Jarome Hatch, bivši MMA borac, skrivao je, pak, svoje opasnosti dobivene iskustvom u slobodnoj borbi.

No, ovog puta Marko i njegov trener Ivica Ivić, koji su nam se putem video poziva na wappu i javili sinoć nakon trijumfa, razdragani i veseli, ali i umorni, nisu htjeli dopustiti da u meču sijevne neki iznenadni udarac, pokušaj očajnika, pa da opet sjedne...

Nisu htjeli ništa prepuštati slučaju

To im se, naime, u ožujku mjesecu i dogodilo u Dubaiju, kad je Amerikanac bacio jedan široki udarac koji je pogodio Marka... Bilo je to na BYB 16 Exstreme priredbi, a sad na BYB 18 u Londonu plan je bio drugačiji...

"Rekao sam mu da bude spreman boksati i 7 rundi ako treba", kazao nam je odmah sinoć nakon borbe Ivica Ivića, dok je Marko Martinjak, onako kulerski odmaravši na krevetu, dodao:

"Kaj je... evo vidi ga sjaji se, vidi ga", aludirajući nam na pojas prvaka koji mu je bio oko struka... Uistinu se sjaji nekako posebno. Jer, osim trećeg pojasa i onaj osjećaj jer je sportski uzvratio suparniku, obećavši mu trilogiju, Marku i njegovom timu otvorila su se vrata mogućnosti, posebno na američkom tržištu.

Kad pričamo o ovom uspjehu, bitno je za naglasiti i sve ostale koji su sudjelovali i koji sudjeljuju u njemu:

Čitav specijalni tim i Arms Gym zaslužni za uspjeh

"Momci iz Armus Gyma - Nikola Josipović i Marko Mlinarić, oni su dečki za sparing i Hrvoje, trener u BK Coloseum iz Novog Zagreba, koji surađuje s Marijom Žigom. Oni su građom poput Hatchea i došli su sparirati. Naravno, i svi oni koji su bili tu s nama. Tu je naš tim koji je iz kluba išlo u London, 24 osobe, od djeca i njihovih roditelji, koji su nam bili vjetar u leđa da više radimo. Među dvije do tri tisuće ljudi ima 24 Hrvata koji navijaju Hrvatska, Hrvatska, to nešto znači", kazao nam je Ivica Ivić, dok je Marko ispunio obećanje...

"Jesam rekao da ću ga 'izrezati, izrezao sam' ga..."

OVDJE pogledajte kako je Marko Martinjak završio Hatchea i ugasio ga...

Martinjak je i jedini boksač u 142 godine Police Gazette organizacije koji je 2 puta osvojio i vratio ovaj pojas u svoje vlasništvo (najbolji je i u supersrednjoj BKB).

Otkrio nam je tajnu svog uspjeha protiv Hatchea...

"Osjećao sam se vrhunski. Hvala mojim trenerima na odličnoj taktici i to što su me dobro spremili. Znali smo da je moj i to je to. Čim je 'popušio' prvi onaj, kad sam ga rasjekao, znao sam da tu nema više spasa za njega. Da se razumijemo, Hatche je također oprezno ušao u meč", naglasio je Marko, a Ivica nastavio:

'Ispraznio sam se'

"Bio je pun sebe".

Marko je dodao:

"Sad ćemo treći meč odraditi u našem ringu po našim pravilima. No, polako, prvo odmor... Šake su mi natečene, malo sam se ispraznio, emotivno, psihički i fizički. Prvo malo odmora, pa ćemo onda dalje ispregovara kako i što..."

Otvara im se i američko tržište...

"Ma sve... Englezi hoće da boksam u Kazahstanu u listopadu, ali uglavnom imaju planova za nas, vidjet ćemo što se najbolje bude isflitriralo, nudilo, vidjet ćemo..."

Ivica Ivić nam je naglasio kako su čak htjeli da Marko boksa u rujnu, ali kako neće na ništa pristajati dok ne rješimo ozljedu, odmorimo se... Ono što sam vam govorio, nas zanimaju cifre. Marko je sad postao čovjek koji je ovakvo što u povijesti bare knucklea prvi napravio, znači šampion nad šampionima, nema većeg od Marka."

Marko Martinjak jednako je bio jasan, kao i fanovima i svima u organizaciji nakon pobjede...

"Pa jel' jesmo, jesmo li najbolji u svim sportovima?! Jedna mala država sa 3.8 milijuna stanovnika, o čemu pričamo?! Najbolji smo u svemu!"

Bombardiranje

Hatche je stavio i ruke na lice usred Markovog bombardiranja direktom i aperkatom...

"Moram priznati kako sma ispao gospodin kad sam ga pogodio lijevom u tijelo, drugom u lijevo tijelo pogodio sam u desno tijelo, onda je bila još jedna u jetru... Ja sam se maknuo jer sam vidio da se on ugasio. I sudac... Došao je Paul Malignaggi, bio je svjetski profesionalni prvak, sad komentator, pa kaže - 'Sudac te zakinio da ga skineš'. Mogao si ga 'ubiti'. Hachu je čitavo lice bilo izrezano od mojih udaraca. Izgleda kao Freddy Krueger", našalio se Marko.

Ivica Ivić nastavio je, pak, prepričavanje doživljaja i utisaka u meču i nakon njega...

'Tip je div, nabijeni udarač...'

"Ljudi su stavili na statuse izgled Hatchea. Tajna je bila u tome što smo išli boksati sedam rundi. Nisam htio da se ništa riskira, ako dođe prilika, onda ćemo ju iskoristiti. Ali, hajmo prvo odboksati taktički, samo da donesemo pojas u Hrvatsku. Pazite, Jarome Hatch je bivši MMA borac sa preko 35 mečeva u tom sportu, tip je udarač, da vidite njega u ringu... Pa, on sad ima 95 do 97 kg, ogroman je. Znači, ogroman... Ima stabilnost i jako nisko težište, nabijeno, kao nema tu trupa. Kompletan je div, bez trokuta. Borci koji su se borili u slobodnoj borbi imaju dobar trup, njima je moćna čitava građa tijela - stupast je i jak. Nismo htjeli dopustiti da mu sjedne opet neki leteći udarac."

Istaknuo je pritom i jednu bitnu stvar koje običan fan, promatrač Bare knuckle zbivanja, ne zna i ne primjećuje...

"Očekivao sam da će se Hatch u drugoj rundi početi gasiti, što od udaraca, što od ne moći. To su ekstremno jaki borci pa kad je najumorniji, njegov udarac je najopasniji. On će baciti u nekom trenutku, iz kompletne nemoći, ono svoje veslanje..."

Marko je naglasio:

"Ono što je bacio u Dubaiju".

'Morao je Marko biti pažljiv do kraja'

Ivica je nastavio:

"Jedan udarac takvog jednog boksača, on te ruši. Ima topove u rukama. Moraš biti pažljiv do kraja. To su opasne stvari. Imate milijun slučajeva gdje takvi ljudi iznenade one koji se opuste u jednom trenutku, kao mi u Dubaiju. Onda je gotovo", zaključili su dečki.