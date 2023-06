Trostruki aktualni bare knuckle prvak svijeta Marko Martinjak i njegov trener i menadžer Ivica Ivić iz Armus Gyma gostovali su u srijedu u studiju Net.hr-a nakon grandioznog uspjeha i osvajanja BYB Police Gazette dijamantnog pojasa u Londonu prošle nedjelje.

Jedna od tema razgovora u njihovom skoro 45 minutnom gostovanju bio je i subotnji BKFC 46 spektakl koji će se održati u Engleskoj, a prijenos možete pratiti isključivo na platformi PLAY Premium.

Inače, glavna borba večeri boksa bez rukavica bit će meč između Amerikanca Kaleb "Lionheart" Harrisa protiv Engleza Rica "Bon Bon" Franca u velter kategoriji. Harris, kandidat broj 3 u složenoj BKFC velter kategoriji, posjeduje rekord 6-4 nakon što je podijelio oktagon s mnogim najtežim borcima ovog sporta. Francov omjer je 8-2.

" BKFC je američka organizacija koja najviše plaća, ali isto tako znaju i zeznuti svoje borce za plaće. Rico Bon Bon Franco je nekad bio u BKB-u, bio je šampion i čak je pobijedio i Jamesa Connellyja mislim na bodove. Isto je bio dobar meč, ali specifično kod te organizacije što imaju najveći ring. Njima ring ide doslovno u krug i znaš što je kod njih isto fora? Znači, imaš pet konopa, a zadnja dva su od čelika. Ne znam zbog čega, kao zbog neke stabilnosti ringa, nisam siguran, ali sam baš popratio na Facebooku da jako puno ljudi ulaže žalbu da ih se suspendira", kazao nam je Marko Martinjak i dodao:

"Gle frende moj, ti čovjeka streseš i da on pada... I sad zamisli da čovjek padne o udari glavom u to željezo.... Čovjek lupi glavom, kao na ulici da nekog udariš i da on padne i lupi glavom u beton. Jako gadno."

To pogledajte u priloženom videu gore od 11.59.

