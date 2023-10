Nakon što smo dva puta razgovarali s Croatom, te vam ga donijeli kroz tekst i video, javio nam se i njegov veliki suparnik - Vaso Bakočević Psihopata. U subotu će se u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu održati spektakularni FNC 13 event na kojem će se u glavnoj borbi večeri boriti Nikola Joksović i Savo Lazić, a u sunaslovnoj spomenuti Francisco Barrio i Vaso.

FNC 13 ove subote, 4. studenog, stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo od 20.00 u prijenosu UŽIVO

Na našu i vašu sreću Voyo će od 20.00 ekskluzivno prenositi priredbu za koju postoji ogroman interes. Naime, prema riječima predsjednika FNC organizacije Dražena Forgača, danas u intervjuu upravo za portal Net.hr, borba Croate i Vase najveća je MMA borba ikad u regiji...

"I je, zbog svega što ima između nas, a i brojke to pokazuju. Iako, znate kako se kaže, za dobar ples potreban je i dobar dance partner iz regije da bi se takvo što napravilo", kazao nam je Vaso Bakočević koji nam se javio iz Beograda, grada u kojem živi...

"Pripreme su završene, osjećam se stvarno dobro. Prošlo je sve bez povreda. Kamp mi je trajao osam tjedana, predugo brate, baš predugo... Ja ne volim dugačke kampove hahaha... Stalno sam u treningu pa mi više odgovara četiri do pet tjedana. Mada, sve vam to ovisi i o tome koliko kila treba skinuti. To je jedini problem", priča nam Vaso Bakočević i nastavlja:

"Ušao sam u fight week i fokus je na skidanju kilograma. U petak je vaganje, imam još sedam kilograma za skinuti. Ma nije to puno, skinuo sam i više. U fight week sam ušao sa 82 kg. Držao sam 84.5 -85 kg tokom kampa. Kamp sa počeo sa 88 kg. Ipak radimo super laku 75 kg, što sam ja birao, tako da mi to odgovara".

Je li taktika spremna?

"Taktika za Croatu je ista kao i prvi put. Zauzet centar, pritisak i ići na nokaut. Izbjegavat klinč, izbjegavat da me odvuče na žicu, da me sruši, pa da, kojim slučajem - na*ebem. Matematika je, stoga, jasna. Croata ako ostane u stojci samnom, može jedino popiti nokaut ili može dobiti ozbiljne batine, treće opcije nema. On da će mene izbušiti u stand upu, to je jako teško, ali ista je stvar s njim na podu. Teško da ću ja njemu nešto moći na podu. Baš pravi sukob stilova."

Što očekujete?

"Očekujem i jurim nokaut, nabrijan sam jako za ovaj meč, ali ono, baš jako... Jedva čekam. Nije bez razloga ovo najiščekivaniji MMA meč ikad u regiji, odnosno najveći meč u slobodnoj borbi tu kod nas na ovim našim napaćenim prostorima. Neka, neka se ljudi vesele. Koliko je samo ljudi uživo gledalo prošli naš meč u Šibeniku prije dvije godine. Kad pogledate malo bolje, svi moji mečevi imaju milijunske preglede. Ja Soldić, ja Panchi, sve su to milijunski pregledi. Kad se borim protiv stranaca nije to toliko jako, ali opet je jako gledano."

Koja je priča vas i Francisca?

"Ljudi uvijek od mene očekuju uvijek kaos, a u subotu ću vam svima priuštiti najveći kaos dosad. Ja i Francisco se ne volimo, on je prije deset negdje godina me već počeo prozivati, jer je tad već vidio što ja donosim, što ja mogu i znam. Već tada je vidio... To je danas što Croati treba, trebaju mu oči. Jer on, s njegovim stilom, sa borbama, čudima, pa on ne može privući na priredbu ni dvije koze, da se razumijemo. Ma dogodile su se neke gluposti, počeli smo se svađati, prepucavati, ja sam prije deset godina bio kratkog fitilja. Svađao sam se sa svima i lako me bilo stvarno dobiti za meč."

Što vas je zasmetalo konkretno?

"Onda je on počeo miješati neke priče o ratu, nekim glupostima... I tu mi se počelo povraćati. Tu mi se baš popeo na k***c, da mi oprostite vi i vaši čitatelji. Odlučio sam odvesti čitavu priču na neki drugi level i u subotu će morati pojesti go**na za sve što je dosad iz****o. Sve ima svoje posljedice, za sve se u životu odgovara, odgovarat će i on u subotu. Jedva čekam, ne pamtim da sam ikad bio ovoliko sretan za meč. Opušten sam neuobičajeno, nekako tako lagan, siguran u sebe i ne mogu dočekati da s epobijem. Nemam što izgubiti boli me uvo za jedan poraz. Jedan poraz manje više, ništa mi naštetiti neće. Publika je na mojoj strani, borim se u svom gradu, u svom dvorištu, ja sam totalno laganica."

Foto: Screenshot Voyo Foto: Screenshot Voyo Vaso i Croata u Puli. Sučeljavanje je bilo napeto.

Smeta li vam to što Croata voli Hrvatsku i što to stalno pokazuje, ponosno ističe svoje domoljublje?

"Sad ću vam reći, lijepo objasniti jedno - Nitko politiku ne voli, pogotovo ne u sportu. To što Croata voli svoju domovinu, što voli Hrvatsku, to nikakav problem nije, dapače... Pa, naravno da ju voli, treba ju voliti, svatko voli svoju zemlju. Netko manje, netko više... Dakle, to mi ne smeta. Što kažu, voli svoje, ali poštuj tuđe. Ono što mi smeta je kao voli svoju zemlju, a pljuje po drugoj. To me nervira. Francisco brate neka voli svoju zemlju koliko hoće, ali sad kad se bliži borba u Beogradu on mijenja ploču. Sad neće izlaziti iz Thompsona, cijelu karijeru izlazi uz Thompsona. Neće izlaziti s hrvatskom zastavom, uvijek ju ima... Govori da ja lažem, da moji ljudi iz kluba lažu, da mi potparujemo vatru, pa potpaljujemo publiku", u jednom dahu nam govori Vaso i nastavlja:

"Postoje snimke na kojem on jasno govori kako su Srbi bježali na traktoru. Ne želim se ponavljati, ali odvratna je priča. Ja o tome ne znam ništa stvarno, politika, traktori i bježanje me ne zanimaju. Nit pratim politiku, niti me zanima, nit vozim traktor niti bježim od ikog. Ako je htio time privući publiku, uspio je s jedne strane. Kako bilo, da je čitav kamp Croata pričao da me voli, da smo najbolji prijatelji opet ćemo se u subotu porokati."

Znači, Croatu će u Beogradu publika dočekati na "nož"?

"Znate kako je u Beogradu, sigurno će ga publika tako dočekati, vruće i nezgodno. I sami možete vidjeti kako je to u Pioniru kad igraju Zvezda i Partizan... Moram pohvaliti organizaciju, rasprodano će biti do zadnjeg mjesta. Očekuje se kaos", zaključio je Vaso Bakočević.