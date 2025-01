KSW 102 / Andy Vrtačić nevjerojatnim potezom pobijedio poljskog tenka

Andi Vrtačić oduševio je u subotu MMA svijet. Na KSW 102 eventu tehničkim nokautom u drugog rundi pobijedio je poljskog tenka Cezarya Kęsika u catch-weight kategoriji do 87 kilograma. Bio je to pravi come back Vrtačića koji je nakon tri uzastopna "spinning kicka" plasirao ubitačan "spinning back fist" nakon čega je "ground and poundom" i laktovima završio Poljaka.