'ILI TAKO ILI NIKAKO' / Leonard Pijetraj u podcastu Net.hr-a: 'Kod mene se moraju znati red, rad i disciplina'

Cijenjeni boksački trener Leonard Pijetraj gost je u podcastu Net.hr-a. Pričao je Leo o ulasku Marka Miluna u profesionalni boks i napornim sparinzima koje ima, svom odnosu s njim i stagnaciji koju je u posljednje dvije godine imao, svom odnosu s boksačima i načinu rada, karakteru, boksačkoj taštini i egu, Alenu Babiću, situaciji u hrvatskom olimpijskom boksu, Hrvatskom boksačkom savezu, Hrvoju Sepu, Beterbijevu i Bivolu, Hrvatima i "Rvatima", BK Leonardo, između ostalih brojnih područja razgovora. Pričali smo s Leonardom više od sat i 40 minuta.

"Boks je vrlo zahtjevan sport, znate, u boksu ne možete sjediti na klupi da drugi igraju ili boksaju za vas, a da vi zarađujete novac. To u boksu nema oprosta i zato sam ja toliko striktan i toliko zahtjevam od njih da poštuju sve te norme koje profesionalni boks traži, ali to nije samo profesionalni boks nego općenito sport kao takav. Moj nekakav način rada je kako inače i živite, ja živim tako bez obzira što nisam boksački profesionalac, bez obzira što nisam u ringu, ali za mene vrijedi više nego što za njih. Smatram da je to način života kakav treba biti, život principa i zdrav život s nekakvim redom i disciplinom koji morate poštivati zato što vam ona uvijek dobro dođe, a meni je lakše kao treneru onda razumijeti njih i sprovoditi sve to. Neke stvari i red se moraju znati kod mene jer ili tako ili nikako. Moraju slušati i oni znaju da je to tako, kako ja kažem ili nikako i ja sam sad na nekom glasu da sam nekakvog teškog karaktera ili ne znam čega, a to nije istina i potpuna kriva intepretacija. Ja tim momcima dajem priliku da oni stvarno izvuku iz sebe ono najbolje. Ja ih na ništa ne tjeram. Vi kod mene možete doći, kasniti na trening i reći zaspao sam ili zaboravio sam, bio sam nemaran, nema nikakvih problema. Ja za to čovjeka nikad niti kažnjavam niti se ljutim, ali nakon petog ili desetog puta te pitam misliš li ti da si stvarno za to ili nisi. To što on nije došao na vrijeme na trening ili što ne radi dobro, ili ako nije spavao, ili ako je bio van, on nije s time mene uvrijedio, on je samo meni dao do znanja da preispitamo situaciju da li se s time treba baviti profesionalno ili ne, zato što ima drugih momaka koji čekaju na red. Radi se samo o tome, ne radi se o mojem principu ili egu, to je moj način rada koji ja poštivam zato što poštujem vrhunski sport".