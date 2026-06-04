Meteorologinja otkrila što nas čeka idućih dana: Fronta prolazi iznad Hrvatske

Od jutra pretežno sunčano, još će ponegdje biti umjerene naoblake, a na istoku i jugu uz više oblaka može pasti još malo kiše ili poneki pljusak. U unutrašnjosti će ponegdje biti magle. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura na kopnu od 8 do 13, a na Jadranu između 13 i 18 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren južni, a temperatura oko 25 stupnjeva pa će biti ugodno toplo.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu vrlo slično, pretežno sunčano, tek će ponegdje biti umjerene naoblake. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura do najviše 25 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano, još samo na krajnjem jugu može biti više oblaka rijetko je moguć i poneki kraći pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer i jugo, a temperatura između 25 i 27 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju vedrija slika vremena - bit će pretežno sunčano. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a temperatura uglavnom od 21 u gorju do 26 na moru.

Idućih dana

U petak uz prelazak fronte nestabilnije s kišom i pljuskovima. Za vikend stabilnije i sunčanije, još je u subotu moguć poneki izolirani pljusak, a temperatura će prema kraju razdoblja sve više rasti pa je izgledno da će početkom novog tjedna biti i vrlo toplo ili vruće.

U petak će kiše i pljuskova biti ponegdje na sjevernom i srednjem Jadranu, dok će u većini Dalmacije ostati pretežno sunčano. Za vikend stabilnije i sunčanije, tek je u subotu rijetko moguć poneki kraći, lokalni pljusak.

Puhat će umjereno jugo, zatim slaba do umjerena bura pa sjeverozapadnjak. Temperatura postupno sve viša pa se čini da će početkom novog tjedna biti ljetno - sunčano i vruće