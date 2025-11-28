FREEMAIL
'OTPAO MI JE VELIKI MEČ'

Sep u 'Maksanovom korneru' otvoreno o velikom problemu današnjeg boksa i situaciji u kojoj se našao

Hrvoje Sep gost je nove epizode podcasta Net.hr-a Maksanov korner. Sa Sepom pričamo između ostalog i o velikom problemu svjetskog boksa u obliku težeg dogovaranja mečeva za borce koji nisu marketinški isplativi, odnosno koji dolaze iz zemalja koja nisu na boksačkoj karti unosnih,. Razgovaramo i o Mosesu Itaumi kojeg zovu novi Mike Tysonon, čovjeku koji je strah i trepet teške kategorije i koji mijenja lice i naličje svjetskog boksa. Sep komentira i nadolazeći meč Jakea Pula i Antohnyja Joshue u teškoj kategoriji. 

 

28.11.2025.
11:52
Silvijo Maksan
BoksHrvoje SepMoses ItaumaAnthony JoshuaJake Paul
