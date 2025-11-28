Mnogi su u niskom startu za šoping, ali kako ne kupiti ono što vam treba

STIGAO JE TAJ PETAK /

Televizor 620 umjesto 950. Tenisice 75 umjesto 150. 20 eura za avionsku kartu do Londona. Kaput 100 umjesto 200. 20 posto jeftinije krunice na zubima. 70 posto jeftinije sunčane naočale. Ma čak su i metlice za brisače 15 posto snižene.

Sutra je taj petak, crni petak, mnogi su u niskom startu za šoping, mnogi su košarice već napunili, mnogi od ushićenja zaboravljaju da je u ovo doba sve puno internet prevara, a mnogi i da neki popusti nisu tako sjajni kao što se čini.