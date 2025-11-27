FREEMAIL
HMMM... /

Što umjesto Vjesnika: Kožarićeva neobična skulptura, još jedan šoping centar ili...?

London ima Gherkin. Zgradu koja kako i ime kaže: izgleda kao kiseli krastavac. Malmo ima uvrnuti neboder, Dublin 121 metar visoki stožac, a Chicago cloud gate. Pa možda i Zagrebu treba prepoznatljiv motiv. Nešto za što će svi reći: aha, to je Zagreb.  

Dizajner Boris Malešević predlaže da se na mjestu Vjesnika podigne ovo. Riječ je o nikad realiziranoj skulpturi 'Nazovi je kako hoćeš' Ivana Kožarića. Što napraviti na mjestu Vjesnika: Ivan Skorin.

27.11.2025.
7:11
Ivan Skorin
VjesnikIvan Kozaric
