FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRED NASTUP U ARENI /

Hus usporedio ’75. i danas: 'Bili smo mladi i mislili da možemo mijenjati svijet'

Godine 1975. izašla je pjesma Bohemian Rapsody od Queena, u kinima igraju Ralje Stephena Spielberga. U Hrvatskoj je dovršen Dom sportova, i autocesta Zagreb Karlovac. A svoj prvi koncert u Zagrebu održao je mladi bend Parni Valjak. Točno 50 godina kasnije, na isti taj datum, Parni Valjak svira ponovno, u rasprodanoj Areni Zagreb. 

Nevjerojatno, ali stvarno je tako. Jedan od omiljenih domaćih bendova postoji punih 50 godina. Na jubilarnoj turneji nastupili su u pulskoj Areni, na splitskim Gripama, na šibenskoj tvrđavi, a spremaju se i na arenu Stožice u Ljubljani. Posljednje dvije godine nastupaju s novim pjevačem, Igorom Drvenkarom, s kojim su prije nekoliko dana objavili i novi album. 

Cijeli razgovor pogledajte u videu

 

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
26.11.2025.
23:26
RTL Direkt
Parni ValjakArena ZagrebKoncert
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx