Hus usporedio ’75. i danas: 'Bili smo mladi i mislili da možemo mijenjati svijet'

PRED NASTUP U ARENI /

Godine 1975. izašla je pjesma Bohemian Rapsody od Queena, u kinima igraju Ralje Stephena Spielberga. U Hrvatskoj je dovršen Dom sportova, i autocesta Zagreb Karlovac. A svoj prvi koncert u Zagrebu održao je mladi bend Parni Valjak. Točno 50 godina kasnije, na isti taj datum, Parni Valjak svira ponovno, u rasprodanoj Areni Zagreb.

Nevjerojatno, ali stvarno je tako. Jedan od omiljenih domaćih bendova postoji punih 50 godina. Na jubilarnoj turneji nastupili su u pulskoj Areni, na splitskim Gripama, na šibenskoj tvrđavi, a spremaju se i na arenu Stožice u Ljubljani. Posljednje dvije godine nastupaju s novim pjevačem, Igorom Drvenkarom, s kojim su prije nekoliko dana objavili i novi album.

