Pitali smo vas koga podržavate, Thompsona ili Tomaševića? Jedna strana je prevagnula

'SVI SMO U BANANI' /

U Zagrebu se nastavljaju prijepori između gradske vlasti i popularnog pjevača Marka Perkovića Thompsona vezani uz zabranu održavanja drugog planiranog koncerta u Areni, koji je trebao biti 28. prosinca.

Članovi Thompsonovog menadžmenta održali su konferenciju za novinare koja je trajala sat i 20 minuta, na kojoj su nekoliko puta istaknuli kako još nisu dobili odgovor Grada na zatraženi novi termin koncerta. Naglasili su kako pjesma "Bojna Čavoglave" i njezin sporni poklič "Za dom spremni" nisu zabranjeni, te da je to dokazano presudom Visokog prekršajnog suda. Ustavni sud, s druge strane, nikad se nije očitovao o ovom pitanju.

