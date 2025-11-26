FREEMAIL
NOVI TREND /

Prvi ples, rezanje torte, hvatanje buketa, a nitko se ne ženi: Hrvati luduju za lažnim svadbama

Da ljudi u Hrvatskoj vole pireve, to svi znamo. Ali da ih toliko vole da bi išli i na lažnu svadbu, e to možda još niste čuli. Platite 70 eura i uživate u svim svadbenim klasicima: vlakiću, bacanju buketa, rezanju torte, barjaktaru.

Možda ste ovih dana pročitali da se takav trend proširio po Srbiji, ali ničije svadbe još od lani postoje i u Zagrebu i rasprodane su sve do proljeća. Više pogledajte u prilogu.

26.11.2025.
8:41
Rikardo Stojkovski
PirVjenčanjeTrend
