Kalinić kod Mojmire o požaru u Vjesniku: 'Sve što se događalo te noći je prilično čudno'

TKO JE KRIV? /

O prometnom kolapsu u Zagrebu, miniranju Vjesnikovog nebodera, ali i ostalim sigurnosnim temama u RTL Direktu Mojmire Pastorčić, govorio je Pavle Kalinić, bivši pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba.

Na početku razgovora Kalinić je dao svoju ocjenu upravljanja trenutačnom hitnom situacijom u Zagrebu.

"U ovom trenutku pokazalo se da postoje nesposobnost u sinergiji između države i grada. Vjesnikov neboder 20–30 godina zjapi prazan. To pokazuje da država nije u stanju uopće raspolagati sa svojim vlasništvom. Inače, to je iznajmljeni prostor u kojem se nalazi konkretno Ministarstvo znanosti. To se plaća umjesto da je ta zgrada bila privedena. Sve što se događalo oko te zgrade mi je prilično čudno. Zagreb je već prije bio u velikim prometnim problemima, sada je u još većima", kazao je.

Više doznajte u video prilogu.