Sporne točke mirovnog sporazuma: Evo o čemu Zelenski želi razgovarati s Trumpom u četiri oka

NA ŠTO KIJEV PRISTAJE? /

Ukrajina je u većem dijelu prihvatila američki mirovni plan. Ostalo je nekoliko spornih točaka o čemu ukrajinski predsjednik u četiri oka želi razgovarati s Donaldom Trumpom. Rusija se obrušila na Europu zbog izmjene plana u Ženevi o kojem sada pregovaraju s Amerikancima u Abu Dhabiju.

Nakon Ženeve, pregovora se u Abu Dabiju, iako to Rusi izbjegavaju potvrditi. Amerikanci na čelu s tajnikom kopnenih snaga SAD-a Dan Driscollom predstavili su Rusima skraćeni američki plan. Rusi su oštro kritizirali Europu zbog izmjene plana i traže da se on podudara s dogovorenim na Aljasci.

Od početnih 28, plan je u Ženevi skraćen na 19 točaka. Navodno ne predviđa ukrajinsko poklanjanje preostalog Donbasa, Ukrajina bi dobila sigurnosna jamstva, i nema automatskog veta za NATO. Ukrajina je na veći dio plana pristala, a američki mediji pišu da je pristala i na ograničenje vojnika na 800 tisuća, dok sada ima 900 tisuća.

Navodno su ostale samo dvije-tri sporne točke. To su razmjena teritorija i odnos s NATO-om i Rusijom. O tome ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski hoće uživo razgovarati s Trumpom, što predlaže ovaj tjedan.

Virtualno se sastala i koalicija voljnih. Plan smatraju Europljani treba još poboljšati, a Europa mora dati svoj pristanak na bilo kakav mirovni sporazum.