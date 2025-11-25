Panika zbog ilegalne pirotehnike u Hrvatskoj: 'Ovo da vam eksplodira - vi ste mrtvi'

Paketi petardi koje je majka putem interneta nabavila djetetu mlađem od 14 godina zgrozili su hrvatsku javnost. Porečka policija o slučaju je obavijestila Zavod za socijalni rad, a majci prijeti kazna do 390 eura.

Hrvatska je već petu godinu pod potpunom zabranom petardi F2 i F3 kategorije. No, detonacije odzvanjaju kvartovima mnogo prije blagdana, a ilegalna pirotehnika jača je i dostupnija nego ikad.

Načelnik Sektora za inspekcijske poslove MUP-a, Nikola Turkalj, upozorava: “Vjerujte, oni pojedinci koji budu otkriveni bit će jako kažnjeni jer to više nije pirotehnika, to je eksplozivna naprava, ovo ubija. Taj koji je u stanju to napraviti taj je napravio bombu. Ovo da vam eksplodira – vi ste mrtvi. To je skroz nešto što je neprihvatljivo.”

Foto: Rtl Danas

Iz godine u godinu brojke ozlijeđenih sve su veće. Tijekom posljednje MUP-ove akcije „Mir i dobro” teško je ozlijeđeno 13 osoba, a 20 lakše. Godinu prije pirotehnika je teško ozlijedila tri osobe, a 16 lakše. U 98 posto slučajeva najteže ozljede posljedica su korištenja ilegalne pirotehnike.

Djeca postaju trajni invalidi

Kirurg Klinike za dječje bolesti Zagreb, Zoran Barčot, ističe surovost ozljeda zbog pirotehnike. “Većina ozlijeđenih su bila djeca. Uglavnom su to bile srednje teške i teške ozljede kod kojih je došlo do stradavanja prstiju, šake, kod jednog djeteta je jako oko oštećeno. Nekoliko njih su, nažalost, ostali trajno invalidi.”

Vlasnici tvrtki za prodaju pirotehnike priznaju da prodaja raste. U Hrvatskoj na godinu uprihode više od 20 milijuna eura.

Franjo Koletić, vlasnik tvrtke za prodaju pirotehnike, kaže: “Hrvati vole pucati i onaj 'ko priča da je to vandalizam, da to nije tradicija... To je tradicija, to je točno.”

No, blagdansko ozračje mnogima je nezamislivo bez pirotehnike koja nikad nije bezopasna, a u pogrešnim rukama može biti kobna. MUP zato planira sredinom iduće godine zaustaviti negativan trend kroz izmjene i dopune Zakona o eksplozivnim tvarima.

Rekordne zapljene u Hrvatskoj

Turkalj podsjeća: “Prošle godine smo imali rekordnu akciju gdje smo oduzeli preko 112 tisuća pirotehničkih sredstava. To je bilo prošle godine više nego u zadnjih deset godina sve skupa što smo oduzeli.”

Iz HUP-a kažu da su teške ozljede djece i ilegalne internetske trgovine koje prodaju eksplozivne naprave najveći rizici blagdanske sezone.

Tihomir Sokolić, tajnik Strukovne pirotehničke udruge, naglašava: “Nijedno pirotehničko sredstvo se u ruci ne smije držati izuzev prskalice. Kad bi se svi pridržavali tih uputa mi ozljeda danas – ne bi imali.”

Barčot upozorava i na društvene mreže: “Mislim da je utjecaj društvenih mreža iznimno jak i da bi na tim nivoima trebalo jako raditi. Primjeri s Tik Tok koji su nekad realni, nekad proizvodi umjetnice pa navode djecu i tjeraju ih da na neprimjereni način koriste pirotehniku su najveći izvor ozljeda kod djece.”

Upozorenja o pirotehnici su jasna, baš kao i datumi kada se ona smije koristiti – jedino od 27. prosinca do 1. siječnja.