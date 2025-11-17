Policija o ogromnoj eksploziji u dvorištu škole kod Splita: 'Pronašli smo ostatke...'

Iz PU splitsko-dalmatinske potvrdili su za net.hr kako su zaprimili dojavu o bacanju petardi ispred Osnovne škole Strožanac u Splitu.

"Nastavno na Vaš upit možemo potvrditi da je zaprimljena dojava o bacanju petardi ispred OŠ Strožanac 15. studenog 2025. g u večernjim satima. Policijski službenici nisu zatekli nikoga, utvrdili su da je oštećeno jedno staklo na školskim vratima.

U neposrednoj blizini su pronađeni ostaci i dijelovi pirotehničkih sredstava. Obavljen je očevid i provodi se kriminalističko istraživanje", navode iz policije

Snažna eksplozija kraj svijeća za žrtve Vukovara i Škabrnje

Podsjetimo, sinoć su nepoznate osobe bacile eksplozivno sredstvo u dvorištu osnovne škole Strožanac, na mjestu gdje su bile zapaljene svijeće u čast žrtvama Vukovara i Škabrnje. Na svu sreću nitko nije ozlijeđen, no događaj je uznemirio mještane i posebno roditelje čija djeca svakodnevno prolaze tim područjem.

Slične scene odvijale su se 31. prosinca prošle godine. Tada je na igralištu OŠ Julija Klovića na zagrebačkoj Trešnjevci odjeknula snažna eksplozija.

"Utvrđeno da je na području Trešnjevke aktivirana improvizirana naprava sačinjena od zapaljive tekućine i izvjesnog pirotehničkog sredstva ubačenog u tekućinu, a kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja identiteta počinitelja i svih okolnosti je u tijeku", poručili su tada iz policije.

Eksplozija iz Strožanca 'neodoljivo' podsjeća na onu s Trešnjevke. Laičkom oku čini se kako je tolikom plamenu i eksploziji kumovala upotreba zapaljive tekućine ili plina, no splitska policija zasad se drži dojave o 'bacanju petardi'. Jesu li u pitanju petarde ili svojevrsna eksplozivna naprava - procijenite sami.

