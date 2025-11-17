Snažna eksplozija u dvorištu osnovne škole u Splitu: Pogledajte što su ovi mladići napravili

Sinoć su nepoznate osobe bacile eksplozivno sredstvo u blizini osnovne škole Strožanac, na mjestu gdje su bile zapaljene svijeće u čast žrtvama Vukovara i Škabrnje, piše Podstrana portal.

Na svu sreću nitko nije ozlijeđen, no događaj je uznemirio mještane i posebno roditelje čija djeca svakodnevno prolaze tim područjem.

U posjedu smo snimke na kojoj se vide četvorica mladića, a peti ih snima kako su zapalili eksplozivno sredstvo. Video pogledajte na vrhu članka.

Kontaktirali smo splitsku policiju o incidentu, no u ovom trenutku nisu imali saznanja o eksploziji ispred OŠ Strožanac.

Ovakvo ponašanje nema nikakvo mjesto u obilježavanju Dana sjećanja niti u našoj zajednici. Počast žrtvama Vukovara i Škabrnje odaje se dostojanstveno, mirno i s poštovanjem, a ne činom vandalizma koji ugrožava sigurnost djece i svih stanovnika.

Identičan događaj kao i prošle godine

Podsjetimo, slične scene odvijale su se 31. prosinca prošle godine. Tada je na igralištu OŠ Julija Klovića na zagrebačkoj Trešnjevci odjeknula snažna eksplozija.

"Utvrđeno da je na području Trešnjevke aktivirana improvizirana naprava sačinjena od zapaljive tekućine i izvjesnog pirotehničkog sredstva ubačenog u tekućinu, a kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja identiteta počinitelja i svih okolnosti je u tijeku", poručili su tada iz policije.

