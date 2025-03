Prije mjesec dana RTL Danas prvi je doznao da Ministarstvo unutarnjih poslova priprema potpunu zabranu pirotehnike. Razlog su učestale ozljede, posebno među djecom, ali i opasnost koju pirotehnika predstavlja za građane i imovinu.

Prema riječima Nikole Turkalja iz Ravnateljstva civilne zaštite, prošle godine ozlijeđeno je toliko djece da se broj može usporediti s jednim školskim razredom. "U tih mjesec dana oko Božića i Nove godine kao da smo u ratu", rekao je.

Novi zakon rigorozan

Otkrio nam je i da je novi zakon je rigorozan – dopuštena bi bila samo pirotehnika razreda F1 za osobe starije od 14 godina, dok bi sve ostalo bilo pod kontrolom profesionalaca. Također, strože će se nadzirati ilegalna kupnja putem interneta, a dostavne službe morat će provjeravati sumnjive pošiljke.

Prijatelji životinja prikupili su 37 tisuća potpisa za zabranu bučne pirotehnike i ograničenje svjetlosne na dva sata u novogodišnjoj noći.

"Pirotehnika treba biti zabranjena. Nema razloga da bi bila dozvoljena samo zato što prelazimo iz jedne u drugu godinu", poručio je Luka Oman.

Broj incidenata svake je godine sve veći – tijekom zadnje akcije "Mir i dobro" ozlijeđeno je 33 ljudi, oduzeto 96 komada oružja i više od 100 tisuća komada pirotehnike. Kazne su već sada udvostručene, a s novim zakonom bit će još strože.

Božinović otkrio o čemu raspravljaju u MUP-u

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u RTL-u Danas sada je potvrdio da se o zabrani pirotehnike aktivno raspravlja unutar MUP-a, ali odluka još nije konačna.

"Donijeli smo Zakon koji je vrlo restriktivan, međutim vidjeli smo da se može zaobići. Ima dosta ljudi koji ga doista žele zaobići", rekao je Božinović, ističući da su svjesni i peticija za zabranu, ali i nezadovoljstva dijela građana zabranama.

Iako vatrometi u organizaciji gradova i središta nisu upitni, sve ostalo, prema ministru, može se dovesti u pitanje. Na pitanje hoće li doći do potpune zabrane, odgovorio je: "Ja vam to ne mogu sada reći jer to još nije prošlo ni Vladine koordinacije".

