UHIĆENO 1400 OSOBA / Deseci tisuća prosvjednika na ulicama Turske: 'Želim da moj narod zna i razumije istinu'

Deseci tisuća prosvjednika već su šesti dan na ulicama Istanbula. Nastavljaju se demonstracije protiv vlade i protiv zatvaranja gradonačelnika Istanbula, glavnog rivala predsjedniku Erdoganu. Okupljanja su zabranjena, no nastavila su se do kasnih sati. Policija je prosvjednike rastjerala vodenim topovima, palicama i suzavcem, a uhićeno je do sad ukupno 1400 osoba. Turski predsjednik Erdogan poručio je da su baš članovi oporbene stranke zaslužni za uhićenje gradonačelnika Imamoglu. Više pogledajte u prilogu.