Stižu nam obilne kiše i snijeg: Meteorologinja RTL-a otkrila gdje će biti najgore i što čeka Vukovar u utorak

Oluja Claudia ostavlja razorne posljedice za sobom. U Portugalu su poginule tri osobe, a deseci su ozlijeđeni. Južni dio zemlje bio je najteže pogođen snažnim vjetrovima, obilnom kišom i poplavama. Hitne službe čiste poplavljene ceste, oštećene kuće i srušena stabla. Iako se vrijeme postupno smiruje, i dalje su na snazi upozorenja za pojedine dijelove zemlje.

Nagla promjena vremena stiže i u Hrvatsku. Što nas to sve čeka, saznali smo u razgovoru s meteorologinjom RTL-a Damjanom Ćurkov Majaroš

Već je upaljen meteoalarm. Kako će to sve izgledati?

Tako je zbog izraženije promjene vremena na snazi su upozorenja Meteoalarma, i zbog vjetra i zbog oborina... Ciklona s frontama će nam donijeti veću količinu vlage zbog koje će sutra biti kiše i pljuskova... Najviše kiše se očekuje na Kvarneru, lokalno bi moglo pasti i do 100 litara po metru četvornom, a 50ak se očekuje mjestimice u Gorskom kotaru, dakle uz toliko kiše su na tom području moguće i urbane ili bujične poplave te svi problemi vezani uz to...

Što možemo očekivati od utorka?

Od utorka nas očekuje nagli povratak znatno hladnijih prilika, tako će u gorju u noći na utorak kiša prelaziti u snijeg, moguće je i stvaranje tanjeg snježnog pokrivača pa ako već niste pripremili zimsku opremu, a spremate se na put, učinite to sutra... Utorak prijepodne oborine prestaju, u srijedu će biti uglavnom suho, ali i još hladnije... Temperatura će ponegdje biti i 15-ak stupnjeva niža u odnosu na danas, jutarnja će biti oko nule, mjestimice i u minusu, a dnevna oko 6, 7 stupnjeva... Nova oborinska epizoda izgledna je u petak i za vikend, postoji mogućnost da će poneka pahulja zalepršati i u nizinama...

Što se Jadrana tiče, tu će veći dio tjedna biti kiše i pljuskova, utorak će kiša najupornija biti na jugu zemlje, lokalno i izražena... Srijeda ovdje izgleda najpovoljnija, ali već krajem dana i od četvrtka opet češća kiša, do kraja tjedna u više navrata može biti i obilnih pljuskova... Bit će vjetrovito, izmjenjivat će se umjereno i jako, na dane i olujno jugo s jakom i olujnom burom,, a od utorka će i ovdje biti hladnije, pad temperature će na jugu biti najmanje izražen...

Znači još sutra nam neće trebati debele jakne, ali većini će trebati kišobrani, a onda od utorka i toplija odjeća...

Tisuće građana hodat će u koloni u Vukovaru u utorak. Kakva je prognoza?

U Vukovaru se, kao i u ostatku zemlje, baš utorak očekuje promjena na polju temperature i povratak hladnijeg vremena... Kiša će do jutra prestati pa će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom... Nakon južine će zapuhati vjetar sa sjevera, stizat će osjetno hladniji zrak pa će ujutro temperatura biti oko 5, a dnevna tek malo viša, do 8 stupnjeva, ali će se na sjevercu činiti i hladnije...