Englezi objavili između koja tri imena Manchester United traži novog trenera

Norvežanin Ole Gunnar Solskjaer (52), Englez Michael Carrick (44) i Škot Darren Fletcher (41) glavni su kandidati za privremenog menadžera Manchester Uniteda nakon što je Portugalac Ruben Amorim dobio otkaz.

Sva trojica su Unitedove legende i godinama sa nosili dres "Crvenih vragova. Solskjaer je u 11 godina upisao 366 nastupa i postigao 126 golova, Carrick je 12 godina igrao za ManU sakupivši 464 nastupa i 24 gola, dok je Fletcher 13 godina proveo na Old Traffordu tijekom kojih je zabilježio 342 nastupa i 24 gola.

Solskjaer je već trenirao United od 2018. do 2021. godine, a nakon što je dobio otkaz privremeno ga je zamijenio upravo Carrick koji je vodio momčad tri utakmice nakon čega je stigao Ralf Rangnick.

Norvežanin je posljednji posao imao u Bešiktašu gdje je u kolovozu dobio otkaz nakon šest mjeseci suradnje. Carrick je od listopada 2022. do lipnja prošle godine trenirao Middlesbrough, dok je Fletcher do sada bio trener Unitedove mlade momčadi, a preuzeo je seniore dok vodstvo kluba ne odluči kako dalje.

Engleski mediji navode kako bi na Old Traffordu željeli vidjeti Mauricia Pochettina. Međutim, Argentinac je potpuno fokusiran na Svjetsko prvenstvo s reprezentacijom SAD i teško je vjerovati kako bi prije kraja World Cupa mogao napusti Amerikance.

Sky Sports je objavio kako su Carrick i Solksjaer već odradili neformalne razgovare o mogućnosti preuzimanja vodstvo do kraja sezone. Direktor nogometa Jason Wilcox vodi cijeli proces izbora, no konačnu odluku odobrit će Sir Jim Ratcliffe. Nisu određeni vremenski okviri, ali smatra se da bi čelnici kluba željeli imati nekoga na klupi prije manchesterskog derbija 17. siječnja.

Kao moguća rješenja spominju se i Oliver Glasner iz Crystal Palacea i Eddie Howe iz Newcastle Uniteda. No, obojica za sada sve demantiraju.

"Ja sam menadžer Crystal Palacea. Gubitak je vremena da postavljate daljnja pitanja. Ne govorim ni o jednom drugom klubu osim o Crystal Palaceu," kazao je 51-godišnji Austrijanac koji vodi Palace od 2024.

Slično je poručio i Howe.

"Sto posto sam ovdje, radim koliko god mogu, pognute glave, ignoriram sve što vi pišete, dobro ili loše, jer je nebitno," rekao je.

