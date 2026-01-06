Na treningu Dinama kape, šalovi i termo donje rublje, a njih dvojica 'luđaka' se skinula

Dinamo na Sveta tri kralja započinje pripreme za nastavak sezone, a tijekom dana Plavi će otputovati u Čatež, gdje će boraviti na pripremama do 17. siječnja.

Na put ide ukupno 33 igrača, a među njima, kao što je već ranije najavljeno, neće biti Ronaëla Pierre-Gabriela te Dine Perića i Morena Živkovića, koji su blizu odlaska u Vukovar 1991. Izostavljen je i Mateo Lisica, koji se oporavlja od mononukleoze.

Trener Mario Kovačević se razbolio te će se momčadi u Sloveniji pridružiti naknadno, kada se oporavi od temperature. Iz istog je razloga Kovačević danas izostao i s konferencije za medije uoči puta u Sloveniju, gdje će Modri boraviti od 6. do 17. siječnja. Za sada je dogovorena jedna pripremna utakmica, protiv austrijskog Hartberga 15. siječnja.

"Trener je dobio virozu, ima temperaturu i pridružit će se za par dana, kad se bude bolje osjećao. Sve smo se dogovorili, imamo plan priprema, dajemo mu izvještaj poslije treninga, a gledat će i snimke treninga. Nije s nama u fizičkom obliku, ali je s nama," poručio je Sandro Bloudek.

Isti 'nalaz' imaju i Leon Jakirović i Dejan Ljubičić koje je također pokosila temperatura, ali kao i u slučaju njihovog trenera, za koji dan su u Sloveniji.

Prije odlaska u Čatež Plavi su odradili i zagrebačke 'snježne radosti'. Na snježnom treningu bilo je veselo, no dalo se primijetiti i kako ne vole svi istom razinom ovakvo (ne)vrijeme. Tražile su se rukavice, kape i termo donje rublje, a samo su Dion Drena Beljo i Scott McKenna istrčali u kratkim hlačicama.

Na pripreme u Čatež putuju:

Ivan Nevistić, Ivan Filipović, Danijel Zagorac, Bruno Goda, Gonzalo Villar, Luka Stojković, Miha Zajc, Dion Drena Beljo, Gabriel Vidović, Arber Hoxha, Marko Soldo, Niko Galešić, Sandro Kulenović, Robert Mudražija, Matteo Pérez Vinlöf, Cardoso Varela, Moris Valinčić, Scott McKenna, Josip Mišić, Kevin Theophile-Catherine, Fran Topić, Noa Mikić, Sergi Domínguez, Dejan Ljubičić, Leon Jakirović, Raul Torrente, Juan Córdoba, Branko Pavić, Anđelo Šutalo, Sven Šunta, Tai Žnuderl, Patrik Horvat i Krešimir Radoš.