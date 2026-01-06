Još nemaju pjesmu, a već im predviđaju pobjedu: Ova zemlja je trenutno favorit na Eurosongu

Iako je do Eurosonga 2026. ostalo više od četiri mjeseca, a nekoliko zemalja već je najavilo bojkot natjecanja, Izrael je izbio na prvo mjesto eurovizijskih kladionica i trenutačno slovi kao glavni favorit za pobjedu.

Zanimljivo je da Izrael, kao ni većina ostalih zemalja, još uvijek nije odabrao ni svog predstavnika ni natjecateljsku pjesmu za glazbeni spektakl koji će se u svibnju održati u Beču.

Foto: Eurovision World Screenshot

Prema podacima specijalizirane stranice Eurovision World, Izraelu se trenutačno daje 10 posto šanse za pobjedu na ovom popularnom natjecanju. Odmah iza njega slijede zemlje koje tradicionalno ostvaruju dobre rezultate na Eurosongu – Švedska s osam posto, Ukrajina sa šest posto, dok Finska i Italija imaju po pet posto šanse za osvajanje prvog mjesta. Hrvatska se trenutačno nalazi na 22. mjestu, uz procijenjenih 2 posto šanse za pobjedu.

Kontroverze i najave bojkota

Visok plasman Izraela na kladionicama dolazi unatoč kontroverzama koje prate njegovo sudjelovanje na Eurosongu. Zbog odluke da se izraelskim predstavnicima dopusti nastup, svoje su sudjelovanje na ovogodišnjem natjecanju dosad otkazale Španjolska, Slovenija, Irska, Nizozemska i Island, što je izazvalo brojne rasprave unutar eurovizijske zajednice.

Prošlogodišnji uspjeh i nova pravila glasanja

Podsjetimo, prošle godine izraelska predstavnica Yuval Raphael s pjesmom “New Day Will Rise” osvojila je prvo mjesto prema glasovima publike, a natjecanje je završila na ukupnom drugom mjestu. Od ove godine na snazi je i novo pravilo glasanja – gledatelji će moći glasati deset puta s jednog telefonskog broja, umjesto dosadašnjih dvadeset.

Jubilarni Eurosong u Beču

Ovogodišnje 70. jubilarno izdanje Eurosonga održat će se u dvorani Wiener Stadthalle u Beču. Prvo polufinale zakazano je za 12. svibnja, drugo za 14. svibnja, dok će se veliko finale održati u subotu, 16. svibnja. Na natjecanju će sudjelovati ukupno 35 zemalja.

Unatoč političkim napetostima i najavama bojkota, kladionice zasad jasno poručuju – Izrael je trenutačno zemlja koju treba pobijediti.

