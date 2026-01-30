Tijela trojice lovaca pronađena u lokvama krvi: Sumnja se na mračnu teoriju

Tijela Antonija Gatanija (82) te braće Davisa i Giuseppea Pina (26 i 44) pronađena su u srijedu poslijepodne na šumovitom i nepristupačnom području u planinama Ebrodi u Italiji, a okolnosti jezivog slučaja i dalje nisu u potpunosti razjašnjenje, piše Corriere della Serra.

Zasad je poznato da su braća, obojica inače Jehovini svjedoci, rano ujutro krenuli u lov. Nakon što su popeli na planinu, na istoj ruti susreli su Gatanija, kojeg navodno od ranije nisu poznavali. Vjeruje se da su sva trojica bila u lovu na divlje crne svinje.

Trojicu lovaca u lokvi krvi, blatnjavim prslucima i čizmama te remenima s mecima preko ramena, navodno je pronašao Gatanijev prijatelj, koji se zabrinuo zbog činjenice da je 82-godišnjak kasnio pa je sam krenuo u potragu. Sve hitne službe pojurile su na lice mjesta.

Jezive teorije

Isprva se posumnjalo na brutalnu mafijašku likvidaciju, a sumnja je pala na četvrtu, u tom trenutku nepoznatu osobu za koju se pretpostavilo da je u bijegu. Međutim, nakon što je policija započela očevid i kriminalističko istraživanje, tužitelj Angelo Cavallo naveo je da su moguće sve hipoteze.

Jedna od teorija je moguća kobna lovačka nesreća, prema kojoj je stariji lovac zapucao i slučajno pogodio dvojicu braće, a potom presudio sebi.

Policija je u noći na četvrtak ispitala muškarca koji je inače s Gatanijem išao u lov, a tijela su prevezena u mrtvačnicu na obdukciju, koja bi mogla biti ključna za rekonstrukciju misterioznog slučaja.

