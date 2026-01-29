Tinejdžer ubio malog Lea (12) pa pred policijom izveo bolestan potez: Objavljena snimka

Tinejdžer ubojica (15) priznao je u četvrtak na sudu da je u siječnju prošle godine u Birminghamu ubio dječaka Lea Rossa (12) koji se iz škole vraćao kući, javlja Daily Mail.

Vjeruje se da je Leo 21. siječnja šetao parkom kad je tinejdžer izvukao kuhinjski nož, napao ga iz zasjede i ubo u trbuh. Nema naznaka da je bila riječ o pljački, pošto nije ukraden nijedan predmet. Sve okolnosti zločina teško je utvrditi s obzirom na to da u blizini nije bilo svjedoka, no inspektor Joe Davenport tvrdi da pravu verziju priče može otkriti isključivo ubojica.

"Nažalost, u trenutku Leove smrti nije bili prisutna nijedna druga osoba. Međutim, činjenice da Leo nije imao drugih ozljeda, a ni tinejdžer nije bio ozlijeđen, upućuju na zaključak da ubojstvu nije prethodio nikakav sukob", ocjenjuje Davenport.

Kamera snimila šokantne scene

Nakon uboda, tinejdžer, čije se ime ne smije javno objavljivati pošto je tada ima samo 14 godina, napravio je mučan potez koji je šokirao sve. Kao da se ništa nije dogodilo, počeo se pretvarati da je ustvari svjedok te da želi pomoći dječaku.

Službe su pojurile na teren, a dok su bolničari pokušavali spasiti Leov život, napadač je policiji pričao izmišljenu priču o tome kako je pronašao tijelo. Trenutak je snimila kamera koju je na tijelu nosio jedan policajac. "Tu i tamo ovdje vozim bicikl, iznad je mehaničarska radionica pa sam mislio proći u tom smjeru", čuje se kako napadač ležerno laže.

"Tada sam vidio njega (Lea) i jednu ženu koja silazi niz stazu te sam joj rekao da pozove vas. Zatim sam otišao potražiti pomoć drugih ljudi. To je sve što znam - ležao je tamo kada sam došao. Nisam ga dirao jer bi me to moglo uvući u slučaj", dodao je tinejdžer ubojica.

Nasilni pohod trajao tri dana

Policija je prezrela njegove laži i uhitila ga unutar tri sata od ubojstva. Dok su ga smještali u vozilo, on ih je provocirao. "Nije pokazivao nikakvo kajanje. Izgledalo je da mu cijela situacija smiješna; gotovo kao da je izazivao - govorio je policajcima da neće pronaći ništa na njegovoj odjeći ili u kući", prisjeća se inspektor Davenport. Pokazalo se da je bio u krivu, s obzirom na to da su policajci u rijeci pronašli oružje, a na njemu DNK osumnjičenog kao i ubijenog dječaka.

Prije ubojstva, tinejdžer bio je u nasilnom pohodu koji je trajao tri dana. Počelo je 19. siječnja, kada je stariju ženu pretukao njezinim štapom za hodanjem i gurnuo je u rijeku. I tada je upotrijebio jezivu metodu pretvaranja te se predstavio kao svjedok koji pokušava pomoći. Idućeg dana teško je ozlijedio ženu koja je sama šetala park pa pobjegao, a na isti dan kad je ubio Lea, također je napao jednu ženu.

Mediji ističu da je Leo bio uzoran učenik koji se besprijekorno ponašao i nikad nije ulazio u sukobe. Svojeg ubojicu od ranije nije ni poznavao. "Moj sin bio je najljubazniji dječak. U sebi nije imao ni trunku zla. Njegov život ukraden je bez ikakvog razloga. Nedostajat će nam, moj život neće biti isti", rekla je njegova majka Rachel Fisher.

Sudac će presudu za stravično ubojstvo izreći 10. veljače.

