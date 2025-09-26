'Zombi nožem' do smrti izboli tinejdžera pred njegovom majkom: 'Lovili su ga poput čopora'

Romario Gordon (22) iz Velike Britanije u četvrtak je osuđen za ubojstvo tinejdžera Camrona Smitha (16) čime je postao četvrta osoba koju je sud proglasio krivom u tom stravičnom slučaju, javlja The Sun.

Gordon je bio dio skupine koja je u srpnju 2021. u Croydonu na jugu Londona "poput čopora" lovila Smitha. Razvalili su vrata njegove kuće i upali unutra, nakon čega se uplašeni 16-godišnja s majkom Audrey Johnson zabarikadirao u spavaćoj sobi na katu.

Ubadali 'zombi' nožem

Majka je očajnički pokušala zaštititi sina. Stala je ispred njega, raširila ruke i probala napadaču iz ruke istrgnuti crni "zombi" nož, oružje slično oštricama koje gledamo u filmovima i TV serijama o zombijima.

Camron Smith Foto: Profimedia

Nažalost, napadači su brzo opkolili Smitha, koji je tada bio odjeven samo u donje rublje, i izboli ga do smrti. Nadzorne kamere potom su snimile Gordona, tada 17-godišnjaka, kako bježi u taksiju koji je skupina ukrala prije krvavog pohoda. Nož kojim su počinili ubojstvo bacio je na obližnju cestu.

Pobjegao iz države

Policija je ranije kazala da su napadači taksistu prislonili nož na vrat i ukrali mu automobil. Potom su krenuli u lov na osobe za koje su smatrali da su povezane s napadom u kojem je ranjen njihov prijatelj. Prije Camronove, upali su u još tri kuće u Croydonu.

Gordon je osuđen za ubojstvo iz nehaja, a mediji naglašavaju da je nakon zločina pobjegao u Gambiju kako bi izbjegnuo uhićenje. Međutim, policija je ubrzo izdala međunarodnu tjeralicu i vratila ga u Ujedinjeno Kraljevstvo. Suđenje je čekao u pritvoru.

