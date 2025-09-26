Mladića (22) ubila tetovaža: Tattoo majstor radio nezamislivo za vrijeme procesa

U njemačkom gradu Korbachu započelo je suđenje 40-godišnjem tattoo majstoru iz sjevernog Hessena, koji je optužen za ubojstvo iz nehaja zbog teškog kršenja higijenskih standarda prilikom tetoviranja.

Optužnica ga tereti da je u ožujku 2022. tetovirao 22-godišnjaka u vlastitom stanu te je počinio niz higijenskih propusta koji su doveli do smrti mladića. Tattoo majsotr navodno je jeo dok je tetovirao, a koristio je boje kojima je istekao rok trajanja, piše Fenix.

Dobio sepsu

Mladić je nekoliko dana kasnije dobio tešku bakterijsku infekciju što je dovelo do septičkog multiorganskog zatajenja i na kraju do smrti.

Suđenje je trebalo započeti još u listopadu 2024., ali je odgođeno jer ključni svjedok iz inozemstva nije bio dostupan. Sada se optuženi ponovno nalazi pred sudom, a novi termini zakazani su do 10. studenoga.

